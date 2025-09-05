Amazon vient tout juste de dévoiler la liste complète des jeux gratuits offerts avec Prime Gaming en septembre 2025 ainsi que les nouveautés Amazon Luna.
Depuis plusieurs années, Amazon s'est forgé une solide réputation auprès des amateurs de jeux vidéo en quête de bonnes affaires. Tous les mois, le géant du commerce en ligne propose à ses abonnés un service entièrement consacré au jeu vidéo : Prime Gaming. Grâce à ce service, ils peuvent récupérer une dizaine, voire une vingtaine de jeux gratuits. Des productions variées qui conviennent à tous les profils : les nostalgiques qui veulent des titres rétro, les amateurs de jeux AAA récents et les fans de jeux indépendants. Ce n’était qu’une question de temps, Amazon a enfin dévoilé l’ensemble des jeux gratuits Prime Gaming de septembre 2025.
Voici tous les jeux gratuits Prime Gaming de septembre 2025
La rentrée sera plutôt calme du côté d’Amazon. Pour le mois de septembre, le service d’abonnement dédié au jeu vidéo mise surtout sur deux licences cultes comme fortes : Donjons & Dragons et Civilization. Si cette dernière a perdu un peu de son aura depuis le lancement difficile du septième épisode, c’est bien l’un de opus les plus appréciés qui est la tête d’affiche des jeux gratuits Prime Gaming de septembre 2025. Ce n’est pas la seule production acclamée par la critique et les joueurs qui pourra être récupérée pendant ces prochaines semaines. On vous recommande de mettre la main sur Afterimage si vous aimez les metroidvania, ainsi que sur l’excellent Into the Breach et le très bon Tower of Time si vous êtes plutôt jeux de stratégie. Comme toujours, il y en aura pour tous les goûts. Voici sans plus attendre la liste complète des jeux gratuits Prime Gaming de septembre 2025 :
Les jeux gratuits disponibles dès maintenant
- Dungeons & Dragons: Ravenloft Series [Code GOG]
- Into The Breach [Epic Games Store]
- Sid Meier’s Civilization IV : The Complete Edition [Code GOG]
Les jeux gratuits Prime Gaming du 11 septembre
- Afterimage [Amazon Games App]
- Spelljammer: Pirates of Realmspace [Code GOG]
- Tower of Time [Code GOG]
- Subterrain: Mines of Titan [Amazon Games App]
Les jeux gratuits du 18 septembre
- Residual [Code GOG]
- FATE: The Cursed King [Code GOG]
Les jeux gratuits Prime Gaming 25 septembre
- Mystical Riddles: Ghostly Park Collector's Edition [Code Legacy Games]
- Pixel Cafe [Amazon Games App]
Les jeux gratuits Amazon Luna de septembre2025
En complément des jeux gratuits Prime Gaming de septembre 2025, tous les abonnés peuvent également profiter d’une poignée de productions supplémentaires via Amazon Luna, son service du Cloud Gaming. On retrouve parmi les têtes d’affiche Control des créateurs d’Alan Wake ou encore The Expanse de Telltale Games.
- Jackbox Party Pack 10
- Control Ultimate Edition
- Garfield Kart — Furious Racing
- MotoGP™ 24
- Garfield Lasagna Party
- The Expanse: A Telltale Series Deluxe Edition
- Nobody Saves the World Complete
- Once Upon a Jester
- The Last Hero of Nostalgaia: Deluxe Edition
- SteamWorld Heist: Ultimate Edition
- SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech
- The Mummy Demastered
- SteamWorld Dig 2
- The Adventure Pals
- River City Girls
- Fallout 3: Game of the Year Edition
- Fallout New Vegas: Ultimate Edition
- Rainbow Six Siege X
- Fortnite OG
- LEGO Fortnite Brick Life
- LEGO Fortnite Odyssey
- Fortnite Ballistic
- Trackmania Starter Access.
Source : Amazon Prime Gaming