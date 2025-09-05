Depuis plusieurs années, Amazon s'est forgé une solide réputation auprès des amateurs de jeux vidéo en quête de bonnes affaires. Tous les mois, le géant du commerce en ligne propose à ses abonnés un service entièrement consacré au jeu vidéo : Prime Gaming. Grâce à ce service, ils peuvent récupérer une dizaine, voire une vingtaine de jeux gratuits. Des productions variées qui conviennent à tous les profils : les nostalgiques qui veulent des titres rétro, les amateurs de jeux AAA récents et les fans de jeux indépendants. Ce n’était qu’une question de temps, Amazon a enfin dévoilé l’ensemble des jeux gratuits Prime Gaming de septembre 2025.

Voici tous les jeux gratuits Prime Gaming de septembre 2025

La rentrée sera plutôt calme du côté d’Amazon. Pour le mois de septembre, le service d’abonnement dédié au jeu vidéo mise surtout sur deux licences cultes comme fortes : Donjons & Dragons et Civilization. Si cette dernière a perdu un peu de son aura depuis le lancement difficile du septième épisode, c’est bien l’un de opus les plus appréciés qui est la tête d’affiche des jeux gratuits Prime Gaming de septembre 2025. Ce n’est pas la seule production acclamée par la critique et les joueurs qui pourra être récupérée pendant ces prochaines semaines. On vous recommande de mettre la main sur Afterimage si vous aimez les metroidvania, ainsi que sur l’excellent Into the Breach et le très bon Tower of Time si vous êtes plutôt jeux de stratégie. Comme toujours, il y en aura pour tous les goûts. Voici sans plus attendre la liste complète des jeux gratuits Prime Gaming de septembre 2025 :

Les jeux gratuits disponibles dès maintenant

Dungeons & Dragons: Ravenloft Series [Code GOG]

Into The Breach [Epic Games Store]

Sid Meier’s Civilization IV : The Complete Edition [Code GOG]

Les jeux gratuits Prime Gaming du 11 septembre

Afterimage [Amazon Games App]

Spelljammer: Pirates of Realmspace [Code GOG]

Tower of Time [Code GOG]

Subterrain: Mines of Titan [Amazon Games App]

Les jeux gratuits du 18 septembre

Residual [Code GOG]

FATE: The Cursed King [Code GOG]

Les jeux gratuits Prime Gaming 25 septembre

Mystical Riddles: Ghostly Park Collector's Edition [Code Legacy Games]

Pixel Cafe [Amazon Games App]

Aperçu des jeux gratuits Prime Gaming septembre 2025 ©Amazon

Les jeux gratuits Amazon Luna de septembre2025

En complément des jeux gratuits Prime Gaming de septembre 2025, tous les abonnés peuvent également profiter d’une poignée de productions supplémentaires via Amazon Luna, son service du Cloud Gaming. On retrouve parmi les têtes d’affiche Control des créateurs d’Alan Wake ou encore The Expanse de Telltale Games.

Jackbox Party Pack 10

Control Ultimate Edition

Garfield Kart — Furious Racing

MotoGP™ 24

Garfield Lasagna Party

The Expanse: A Telltale Series Deluxe Edition

Nobody Saves the World Complete

Once Upon a Jester

The Last Hero of Nostalgaia: Deluxe Edition

SteamWorld Heist: Ultimate Edition

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

The Mummy Demastered

SteamWorld Dig 2

The Adventure Pals

River City Girls

Fallout 3: Game of the Year Edition

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Rainbow Six Siege X

Fortnite OG

LEGO Fortnite Brick Life

LEGO Fortnite Odyssey

Fortnite Ballistic

Trackmania Starter Access.

Source : Amazon Prime Gaming