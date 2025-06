En vue de la vaste opération commercial à venir du 8 au 11 juillet 2025, Prime Gaming s'est récemment mis en avance aux couleurs du Prime Day 2025 pour proposer la belle brochette de six jeux gratuits surprise, et pas des moindres. À cela viennent tout fraîchement de se rajouter deux nouveaux titres gratuits dans le cadre du programme de juin 2025 pour la plateforme. Une petite piqûre de rappel d'ensemble s'impose donc.

Festival de jeux gratuits sur Prime Gaming

Histoire de marquer l'arrivée du Prime Day 2025 dans quelques semaines, Prime Gaming a pris de l'avance en proposant gratuitement aux abonnés du service les six jeux suivants :

En plus de cela sont tout fraîchement venus se rajouter les jeux gratuits de la troisième vague du calendrier de juin 2025 chez Prime Gaming. Comme les deux vagues précédentes, nous avons droit ici à deux nouveaux titres gratuits.

Dark Envoy (GOG)

Dark Envoy est RPG tactique en temps réel, développé et édité par Event Horizon, et sorti en 2023. Nous y menons une équipe de chasseurs de reliques dans un univers Steampunk mélangeant technologies de la révolution industrielle et sorcellerie. Vous pouvez ainsi y voir une alternative à Baldur's Gate 3, si ce genre de jeu vous intéresse. Lancement de l'expédition gratuitement sur Prime Gaming, via un code GOG.

FATE: Undiscovered Realms (GOG)

Le second jeu gratuit dans le cadre du calendrier de juin 2025 sur Prime Gaming est FATE: Undiscovered Realms, un autre RPG développé cette fois par WildTangeant et sorti en 2008. Il s'agit d'une suite du très acclamé FATE, pour rappel encore disponible sur le service d'Amazon jusqu'au 25 juin 2025. Vous avez donc encore la possibilité d'ajouter gratuitement à votre ludothèque les deux épisodes d'une iconique franchise du genre dungeon-crawler, de nouveau via un code GOG.

Comment récupérer ces huit jeux gratuits sur Prime Gaming ? Assurez-vous tout d'abord d'avoir un abonnement Amazon Prime actif. Ensuite, rendez-vous sur la page « Jeux Gratuits » du service, puis cliquez sur « Récupérer le jeu ». De là, vous serez redirigés vers chaque plateforme.

Pour Amazon Games App, ce sera ajouté automatiquement dans votre bibliothèque

Pour GOG et Epic Games Store, veillez d'abord à relier vos comptes

Rendez-vous sur la page officielle

Source : Prime Gaming