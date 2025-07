Prime Gaming offre exceptionnellement un tas de nouveaux jeux gratuits à récupérer dès maintenant. D'autant plus qu'il y a des titres cultes dans le lot, ne les manquez pas.

Rien ne vous surprendra si nous vous disons qu'hier, nous étions jeudi. Mais les joueuses et joueurs PC savent bien ce que ça veut dire ! Ce jour, chaque semaine, marque le moment tout choisi pour récupérer des jeux gratuits sur différentes plateformes. Il y a bien sûr l'Epic Games Store, qui offre deux titres en cadeau, mais aussi l'abonnement Prime Gaming qui permet d'en récupérer un tas pour ensuite les garder à vie. Profitez-en vite !

Huit jeux gratuits Prime Gaming pour ce début juillet

Un nouveau mois commence avec une nouvelle fournée de jeux gratuits Prime Gaming. Et on peut même dire ça commence en fanfare ! À l'occasion de l'offre promotionnelle Prime Day, une grosse vague de jeux vous est d'ores et déjà offerte. Ainsi, vous pouvez dès maintenant récupérer 8 titres plutôt qu'ils se répartissent en plusieurs fois sur deux semaines. Préparez-vous, car il y a des licences de légende :

Boxes: Lost Fragments (code Epic Games Store) : jeu d'énigme en 3D dans la lignée d'un The Room où vous explorez un manoir mystérieux dont vous devrez percer les secrets.

(code Epic Games Store) : jeu d'énigme en 3D dans la lignée d'un The Room où vous explorez un manoir mystérieux dont vous devrez percer les secrets. Dungeon of the Endless Definitive Edition (Application Amazon Games) : mêlant stratégie et roguelike, vous allez explorer des donjons aléatoires avec une équipe de héros prêts à tout ! Cette version inclut en plus tous les DLC du jeu.

(Application Amazon Games) : mêlant stratégie et roguelike, vous allez explorer des donjons aléatoires avec une équipe de héros prêts à tout ! Cette version inclut en plus tous les DLC du jeu. Saints Row 2 (code GOG) : GTA-like open-world explosif et déjanté qui vous place dans la peau d'un mafieux pris en pleine guerre de gang.

(code GOG) : GTA-like open-world explosif et déjanté qui vous place dans la peau d'un mafieux pris en pleine guerre de gang. Saints Row 4: Re-Elected (code GOG) : autre opus incontournable de la saga, encore plus loufoque puisque vous incarnez cette fois le Président des États-Unis qui lutte contre une invasion extraterrestre.

(code GOG) : autre opus incontournable de la saga, encore plus loufoque puisque vous incarnez cette fois le Président des États-Unis qui lutte contre une invasion extraterrestre. Star Wars: Rebellion (code GOG) : jeu de stratégie en temps réel iconique de l'année 1998 où vous choisissez d'incarner soit l'Empire, soit l'Alliance Rebelle pour prendre le contrôle ou libérer la galaxie.

(code GOG) : jeu de stratégie en temps réel iconique de l'année 1998 où vous choisissez d'incarner soit l'Empire, soit l'Alliance Rebelle pour prendre le contrôle ou libérer la galaxie. TOEM (code GOG) : jeu indé d'aventure en noir et blanc, aussi charmant qu'apaisant, où vous aidez un tas de personnages en prenant des photos pour résoudre des énigmes.

(code GOG) : jeu indé d'aventure en noir et blanc, aussi charmant qu'apaisant, où vous aidez un tas de personnages en prenant des photos pour résoudre des énigmes. Tomb Raider I-III Remastered (code GOG) : compilation remastérisée des trois premières aventures de Lara Croft avec des graphismes modernisés et un gameplay plus actuel. Parfait pour les nostalgiques et les curieux ambitionnant de découvrir des œuvres cultes !

(code GOG) : compilation remastérisée des trois premières aventures de Lara Croft avec des graphismes modernisés et un gameplay plus actuel. Parfait pour les nostalgiques et les curieux ambitionnant de découvrir des œuvres cultes ! Paquerette Down the Bunburrows (code Epic Games Store) : puzzle game très mignon mais n'est pas aussi simple qu'il le laisse croire ! Faites preuve de réflexion pour capturer des lapins dans des terriers labyrinthiques.

Comment récupérer les jeux gratuits via l'abonnement Amazon ?

Le système de Prime Gaming fonctionne principalement à partir de codes. En ce sens, vous aurez parfois besoin d'avoir un compte gratuit sur les plateformes GOG et Epic Games Store. Dans le premier cas, vous serez redigirez vers la boutique pour valider le code en question sur votre compte. Dans l'autre, il suffira de lier votre profil Amazon et Epic pour que le transfert se fasse automatiquement dès que vous demandez à récupérer un jeu.

Enfin, Amazon Prime Gaming dispose aussi de sa propre bibliothèque. Dès lors, il peut y avoir des jeux qui ne nécessitent pas de compte à part. C'est le cas par exemple de Boxes Lost Fragments en ce moment. Dès lors, il vous suffit de vous rendre sur la fiche du jeu pour demander à la récupérer. Il sera ainsi ajouté directement à votre backlog. Une fois que vous aurez obtenu tous les jeux gratuits Prime Gaming qui vous intéressent, il ne restera plus qu'à patienter jusqu'au 17 juillet pour les prochains.