On attaque la troisième semaine des arrivages de jeux gratuits de septembre 2025 sur Prime Gaming avec cette fois deux titres, dont un classique de son genre.

Il s'agit en effet de la troisième semaine après que Prime Gaming ait dévoilé la liste des jeux gratuits arrivant sur le service en septembre 2025. Après Dungeons & Dragons: Ravenloft Series, l'excellent Into the Breach, le vénérable Civilization IV, puis Afterimage, Spelljammer: Pirates of Realspace, Tower of Time et enfin Subterrain: Mines of Titan, place donc cette semaine à deux nouveaux titres. Voyons ça de plus près.

Deux nouveaux jeux gratuits Prime Gaming

On passe ainsi pour ce nouvel arrivage de jeux gratuits Prime Gaming de quatre à deux. Une fois de plus, il s'agit principalement de petits jeux relativement peu connus ou indépendants, l'un étant un classique du genre dungeon crawler, et l'autre un petit jeu d'exploration/survie procédural s'inspirant notamment de l'excellent Starbound. Il convient donc de les mettre tour à tour un peu plus en lumière pour voir ce qu'ils proposent.

FATE: The Cursed King (GOG)

On commence donc cette liste des nouveaux jeux gratuits Prime Gaming de cette semaine dans l'ordre alphabétique par le plus vénérable des deux avec FATE: The Cursed King. Il s'agit du dernier volet d'une grande série de jeux dungeon crawler du même nom développée et éditée par WildTangeant, maintes fois mise en avant dans les précédents mois par le service d'Amazon. Celui-ci est sorti en 2014, et représente donc la formule la plus récente de la franchise, mais conserve malgré tout son côté délicieusement rétro et un gameplay qui n'a plus rien à prouver dans sa catégorie. Prenez donc votre FATE en votre vos mains gratuitement via un code GOG.

Residual (GOG)

Place ensuite au second et dernier jeu gratuit Prime Gaming de cette semaine avec Residual, développé et édité par Orangepixel et sorti en 2021. Il est cette fois question d'un jeu d'exploration/survie en 2D dans un univers science-fiction. Comme dans Starbound avec lequel il partage de nombreux points communs, il sera question de s'aventurer plus profondément dans la planète pour extraire des ressources rares, fabriquer des objets pour renforcer son personnage et réparer son vaisseau, en bravant de nombreux dangers extraterrestres, le tout dans des niveaux procéduraux. Rencontre avec le troisième type en terres inconnues gratuit via un code GOG.

Source : Prime Gaming