En attendant la suite du programme d'Amazon Luna (anciennement Prime Gaming pour les intimes) de ce mois de juin 2026, le service d'abonnement va donc prochainement faire partir quatre titres offerts afin de laisser la place aux suivants. Un petit récapitulatif s'impose donc si d'aventure vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Quatre jeux gratuits qui vont bientôt s'échapper de Prime Gaming

De genres très différents, les quatre jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent ici disposent également de dates butoirs différentes avant qu'ils ne disparaissent du service : deux d'entre eux vont en effet s'en aller le 17 juin 2026, un autre le 18 et le dernier le 20. Il convient donc de présenter chacun plus en détails par ordre de priorité.

60 Minutes to Extinction: Escape Room (GOG)

On commence la liste des jeux offerts par Prime Gaming qui vont bientôt quitter le service avec 60 Minutes to Extinction: Escape Room, développé et édité par mc2games et sorti en 2025. Comme son nom l'indique, vous avez 60 minutes pour vous échapper et sauver le monde d’une catastrophe nucléaire. Pour cela, vous devrez explorer le bunker dans lequel vous vous trouver, réparer les systèmes et résoudre diverses énigmes dans le temps imparti. Course contre la montre gratuite pour sauver le monde jusqu'au 17 juin 2026 via un code GOG.

Sir Questionnaire (GOG)

Gros changement d'ambiance, de style graphique et de gameplay pour le second jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming avec Sir Questionnaire, développé par Orangepixel, un studio habitué du service d'Amazon, édité par HandyGames et sorti en 2019. Il est en effet cette fois question d'un hack'n'slash/roguelite au tour par tour où l'on explore un donjon avec dans chaque salle, comme le nom du jeu l'indique, deux réponses possibles à une question, comme quitter la pièce ou interagir avec son contenu, entre autres possibilités. À vous donc de choisir ou non de récupérer gratuitement ce titre jusqu'au 17 juin 2026 via un code GOG.

Rebel Galaxy (GOG)

On poursuit la liste des jeux gratuits qui vont quitter Prime Gaming prochainement en partant dans l'espace avec Rebel Galaxy, développé par Double Damage Games, édité par SNEG et sorti en 2015. Après Outlaw déjà offert par le service d'Amazon auparavant, place donc à l'épisode original, qui nous place dans la peau du commandant d'un destroyer des étoiles, avec pour mission de combattre des pirates et d'explorer une vaste galaxie afin d'étoffer sa flotte, rencontrer des espèces extraterrestres, bref vivre une aventure bien complète à travers les étoiles à bord de son vaisseau. Départ galactique gratuit jusqu'au 18 juin 2026, toujours grâce à un code GOG.

Palindrome Syndrome: Escape Room (GOG)

Pour faire suite à 60 Minutes to Extinction Escape Room mentionné plus tôt, le quatrième et dernier jeu gratuit qui va bientôt s'en aller de Prime Gaming s'intitule Palindrome Syndrome: Escape Room, une fois encore développé et édité par mc2games et sorti en 2020. Cet épisode vous propose cette fois de vous réveiller dans un vaisseau spatial sans mémoire. Dans cette salle d'évasion avec un décor de science-fiction, vous devrez enquêter sur votre passé en résolvant différentes énigmes. Un nouveau syndrome à contracter pour les fans d'Escape Room gratuitement jusqu'au 20 juin 2026, de nouveau via un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming). Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.

Source : Amazon Luna/Prime Gaming