Au sein de la communauté PC, des plateformes comme Steam ou l’Epic Games Store restent sans aucun doute parmi les plus prisées par les joueurs. Il faut dire qu’au-delà de leurs prix très attractifs, elles n’hésitent jamais une seule seconde à chouchouter leur public à l’aide d’une ribambelle de jeux gratuits. Mais elles ne sont pas les seules. Avec Luna, ou Prime Gaming pour les intimes, Amazon compte bien également s’attirer les faveurs du public à grands renforts de titres gratuits. Et cette semaine, ce n’est pas un, mais bien deux jeux qui sont au programme.

Deux nouveaux jeux gratuits à récupérer via Prime Gaming

En effet, après XCOM Enemy Unknown et Total War Pharaoh Dynasties la semaine dernière, Prime Gaming invite désormais les joueurs à se tourner vers des titres d’un tout autre registre, parmi lesquels notamment A Rat’s Quest The Way Back Home. Développé par The Dreamerians, ce jeu d’action-aventure indépendant disponible depuis le 3 avril dernier nous plonge dans les poils de Mat, un jeune rat, dont la vie est subitement chamboulée lorsqu’il tombe fou amoureux de Nat, une souris domestique et futée.

« Mordu par l'amour, Mat se lance dans la vie risquée de pilleur avec pour objectif de se faufiler discrètement jusqu'à sa bien-aimée » nous explique alors le synopsis du jeu, qui nous promet non seulement une expérience singulière au gameplay hybride mêlant exploration et combats, mais aussi « une aventure cinématographique pleine de drame, d’humour et de suspense ». Vous en voulez encore ? Dans ce cas, peut-être que King of Retail, le second jeu offert par Prime Gaming cette semaine, parviendra lui aussi à attirer votre attention.

Développé par Freaking Games en 2022, ce jeu de gestion vous invite à prendre la tête d’une humble boutique, avec pour objectif d’en faire une entreprise florissante. Comment ? À vous de choisir. Thème de votre magasin, décoration, organisation, toutes les décisions vous reviennent. « C’est votre magasin, alors c’est vous qui faites les règles » affirment notamment les créateurs de King of Retail. Et au vu des retours laissés sur Steam, qui affiche près de 3 000 évaluations jugées « très positives », c’est une belle prise pour les abonnés à Prime Gaming.

Les codes sont disponibles

Notez que comme d’habitude, les jeux proposés par Amazon sont toutefois à récupérer via cette page, qui vous donnera alors accès à un code utilisable via d’autres plateformes. Dans le cas d’A Rat’s Quest The Way Back Home, par exemple, c’est vers l’Epic Games Store qu’il faudra vous tourner ; tandis que King of Retail vous mènera de son côté en direction de GoG. Précisons enfin que vous avez jusqu’à la fin du mois pour les récupérer, même si de nouveaux jeux seront proposés aux utilisateurs de Prime Gaming dès la semaine prochaine.

Source : Prime Gaming