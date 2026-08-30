Tandis que Prime Gaming a cette semaine déployé la dernière vague de jeux gratuits de son programme d'août 2026 et en attendant de voir ce qu'il nous réserve pour septembre, deux titres en lice depuis un moment vont justement bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants : Right & Down et XCOM Chimera Squad. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Deux jeux gratuits encore disponibles sur Prime Gaming pour une durée limitée

De genres très différents, les 2 jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent disposent par ailleurs de dates butoirs différentes avant qu'ils ne quittent le service : l'un partira ce 31 août 2026, tandis que l'autre lui emboîtera le pas le 5 septembre 2026. Voici donc la liste des titres qui vous attendent pendant encore quelques jours sur Amazon Luna par ordre de priorité :

XCOM Chimera Squad : un spin-off de la mythique licence tactique éponyme

: un spin-off de la mythique licence tactique éponyme Right & Down : un jeu de cartes dungeon crawler qui se joue seulement avec les boutons droite et bas, d'où le nom

Comment récupérer les jeux Prime Gaming sur Amazon Luna ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Prime Gaming (maintenant Amazon Luna). Là, vous trouverez donc tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.

XCOM Chimera Squad encore gratuit sur Amazon Luna, mais plus pour très longtemps

On pare donc au plus pressé mais aussi probablement à l'offre la plus intéressante du lot des futurs départs du catalogue de jeux gratuits de Prime Gaming avec XCOM Chimera Squad, développé par Firaxis, édité par 2K Games et sorti en 2020. Il s'agit d'un jeu tactique et stratégique dans lequel on incarne une unité spéciale déployée pour ramener la paix sur Terre après une invasion extra-terrestre. Le jeu se déroule 2 ans après XCOM 2, alors que les humains et les aliens coexistent en paix. Mais cette dernière est fragile. Dans XCOM Chimera Squad, on contrôle des humains et des aliens tous dotés de compétences uniques, dans des combats tactiques au tour par tour. Début du service de maintien de la paix intergalactique gratuitement via un code GOG jusqu'au 31 août 2026.

Right & Down offert gratuitement en bas à droite du service d'abonnement d'Amazon

Place ensuite au second et dernier jeu gratuit qui va bientôt quitter le service Prime Gaming avec Right & Down, développé et édité par mc2games. Il s'agit cette fois d'un rogue like d'apparence minimaliste, car se contrôle simplement avec les touches Droite et Bas, comme son nom l'indique. Sauf que chaque run devient une sorte de puzzle stratégique où il faut optimiser son trajet en évaluant au mieux les risques tout en devant composer avec le hasard des niveaux générés aléatoirement. À mesure que les parties s’enchaînent, on pourra débloquer 6 héros avec des artefacts et des compétences de départ différents, de nouveaux donjons et toujours plus d’artefacts aux effets variés. Rendez-vous en bas à droite de la page du service d'Amazon pour le récupérer gratuitement via un code GOG jusqu'au 5 septembre 2026.

Source : Prime Gaming/Amazon Luna