Alors que le dernier jeux gratuit offert par Prime Gaming en novembre 2026 est arrivé cette semaine et en attendant de découvrir la sélection de décembre 2026, ce sont ce weekend deux titres offerts qui s'apprêtent à quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants : Kiborg et Trash Goblin. Ces deux titres ne pourraient pas être plus différents, entre beat'em up roguelite ultra violent et jeu de boutique cosy, mais partagent des avis globalement positifs de la part des joueurs, ainsi qu'une date de départ fixée au 3 décembre 2026. Un petit récapitulatif s'impose donc si d'aventure vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Quels sont les jeux gratuits encore disponibles sur Prime Gaming jusqu'au 2 décembre 2026 ?

Ce weekend, ce sont donc deux jeux gratuits qui vont bientôt quitter le service Prime Gaming, et ce plus précisément le 2 décembre 2026 :

Kiborg (Amazon Games App) : un beat'em up roguelite cybernétique où l'on se bat pour sa liberté dans une prison spatiale ;

(Amazon Games App) : un beat'em up roguelite cybernétique où l'on se bat pour sa liberté dans une prison spatiale ; Trash Goblin (Epic Games Store) : un jeu de gestion de boutique cosy où l'on déterre, nettoie et revend des bibelots insolites.

Comment récupérer les jeux gratuits Amazon Luna ?

Rien de plus simple. Il vous suffit en effet :

D'avoir un abonnement actif à Amazon Prime ;

; Puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming) ;

; Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Un compte Epic Games Store sera nécessaire pour Trash Goblin, tandis que Kiborg se télécharge directement via l'application Amazon Games ;

Pensez cependant à ne pas attendre trop longtemps, ces offres sont disponibles pour une durée limitée, comme tel est justement le cas avec celles qui nous intéressent ici.

Kiborg : un beat'em up roguelite brutal encore offert par Prime Gaming

Présentons plus en détail le premier jeu gratuit qui va quitter Prime Gaming ce 2 décembre 2026 avec : Kiborg, développé et édité par Sobaka Studio, à qui l'on doit déjà les beat'em up Redeemer et 9 Monkeys of Shaolin, et sorti en 2025. Ce jeu d'action mêlant beat'em up et roguelite vous met ainsi dans la peau de Morgan Lee, condamné à tort à 1300 ans de réclusion sur une planète-prison où même la mort ne vous libère pas, puisque les détenus décédés font l'objet d'une reconstruction pour purger le reste de leur peine. Seule porte de sortie : remporter The Last Ticket, une émission de téléréalité ultra violente où il faut se frayer un chemin à travers des hordes d'autres prisonniers jusqu'à une navette posée sur le toit. Ouverture du concours gratuitement via un code Amazon Games App.

Trash Goblin : une pépite cosy encore gratuite chez Amazon Luna

On change radicalement d'ambiance avec le second autre jeu gratuit qui va quitter Prime Gaming le 2 décembre 2026 : Trash Goblin, développé et édité par le studio londonien Spilt Milk Studios, sorti en 2025 sur PC, avant d'arriver sur PS5, Xbox Series et Switch le 26 mars 2026. Ce jeu de gestion de boutique vous place ainsi dans la peau d'un gobelin brocanteur chargé de dénicher des bibelots enfouis dans la terre et la crasse, de les dégager petit à petit puis de les frotter à l'éponge pour les rendre présentables. Vous pourrez ensuite les combiner entre eux pour créer des objets aussi étranges qu'originaux, afin de satisfaire les demandes farfelues d'une clientèle haute en couleur. Le tout sans pression ni chronomètre. Les déchets des uns sont donc clairement les trésors des autres, et vous pouvez déterrer celui-ci gratuitement via un code Epic Games Store.

Source : Amazon Luna/Prime Gaming