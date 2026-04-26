Prime Gaming va comme à l'accoutumée bientôt faire partir deux jeux gratuits de son service, dont un légendaire, ne les ratez pas si d'aventure ils vous intéressent.

Tandis que Prime Gaming approche de la fin de son programme de jeux gratuits pour ce mois d'avril 2026 avec une dernière vague de titres à arriver la semaine prochaine, deux titres en lice depuis un moment vont justement bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Deux jeux gratuits bientôt plus disponibles sur Prime Gaming, dont un historiquement culte

De genres très différents, les deux jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent partagent ceci dit un point commun : une date butoir fixée au 29 avril 2026 avant qu'ils ne disparaissent du service. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux.

Chimp Quest Spirit Isle (Legacy Games)

Premier jeu gratuit Pirme Gaming qui va quitter le service le 29 avril 2026 : Chimp Quest Spirit Isle, développé par Boomzap Entertainement, édité par Big Fish Games et sorti en 2023. Il s'agit d'un jeu d'aventure narratif se déroulant donc, comme son nom l'indique, parmi un groupe de singes qui cherche à retrouver son foyer. Dans un décor coloré et exotique, résolvez des énigmes et accompagnez cette troupe pour une histoire en toute légèreté. Une quête qui a la banane à entamer gratuitement grâce à Prime Gaming via un code Legacy Games.

Total War Three Kingdoms (Epic Games Store)

On passe sur quelque chose de nettement plus sérieux avec le second et dernier jeu gratuit offert par Prime Gaming qui va quitter le service le 29 avril 2026 avec une grosse pointure dans son domaine : Total War Three Kingdoms, développé par l'historique studio Creative Assembly, édité par le tout aussi historique géant japonais SEGA, et sorti en 2019. Comme son nom l'indique, ce titre nous plonge donc dans la passionnante histoire des Trois Royaumes en Chine. Entre gestion d'empire, intriques politiques et familiales et batailles épiques, devenez un architecte de l'Histoire dans cette période tumultueuse de l'Empire du Milieu gratuitement grâce à un code Epic Games Store.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Prime Gaming (maintenant Amazon Luna). Là, vous trouverez donc tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.