Comme chaque semaine, voici une piqûre de rappel des jeux gratuits à récupérer sur Prime Gaming avant leur départ, avec ici trois grands classiques dans leur catégorie.

Tandis que Prime Gaming continue de déployer son programme de jeux gratuits pour ce mois d'avril 2026, trois titres en lice depuis un moment vont justement bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'ils ne disparaissent du service d'Amazon et qu'il ne soit trop tard.

Trois jeux gratuits en un seul pack nostalgique bientôt plus disponibles sur Prime Gaming

Au lieu d'un seul jeu comme c'est généralement le cas, il est question ici d'une collection comportant trois jeux que propose gratuitement Prime Gaming pendant encore quelques jours. Plus précisément, l'offre va expirer le 25 avril 2026. Il vous reste donc encore un peu de temps si d'aventure vous souhaitez en profiter.

Phantasie Memorial Set (GOG)

Régulièrement, Prime Gaming propose gratuitement des collections qui offrent une importante cure de nostalgie, puisqu'elles compilent de très vieux jeux sortis il y a parfois près de 40 ans. Tel est justement le cas de l'offre qui nous intéresse ici, avec Phantasie Memorial Set, développé par Strategic Simulations, édité par SNEG et sorti en 2023. Il est ainsi question ici d'une compilation de trois RPG fantasy de la fin des années 80, et plus précisément de la trilogie Phantasie. Vous y retrouverez donc le gameplay d'époque dans une ambiance emblématique des jeux de cet âge canonique. Trois jeux d'aventures avec des quêtes épiques et des combats au tour par tour bien à l'ancienne vous attendent ainsi dès maintenant et jusqu'au 25 avril 2026 grâce à un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Prime Gaming (maintenant Amazon Luna). Là, vous trouverez donc tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.

Source : Prime Gaming