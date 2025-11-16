En attendant la suite du programme des jeux gratuits que proposera Prime Gaming en novembre 2025 et les derniers titres à venir avant la fin du mois de septembre, deux jeux gratuits vont justement bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Deux jeux gratuits, dont une vraie bombe atomique, vont bientôt quitter Prime Gaming

De genres très différents, les deux jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent ici partagent ceci dit un point commun : une date butoir fixée au 19 novembre 2025 avant qu'ils ne disparaissent du service. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux.

Fallout New Vegas : Ultimate Edition (GOG)

Commençons donc par le plus gros morceau de cette petite sélection de jeux quittant bientôt Prime Gaming avec, aux yeux de nombreux fans, le tout meilleur jeu de l'emblématique franchise postapocalyptique depuis sa reprise par Bethesda : Fallout New Vegas, sorti en 2010, développé par Obsidian Entertainment et édité par Bethesda. Comme son nom l'indique, ce « spin-off » du troisième épisode développé par Bethesda nous emmène dans le Désert du Mojave où se situe la légendaire ville de New Vegas, aux commandes d'un Courrier, dont la mission va radicalement changer le destin de la région.

New Vegas sera également le cadre de la saison 2 de la série, et il est donc possible de s'imprégner gratuitement de son ambiance en avance grâce à cette Ultime Edition, qui comprend donc le jeu de base et toutes ses extensions sorties par la suite. L'une des meilleures expériences Fallout « modernes », à garder donc à vie sur PC grâce à un code GOG jusqu'au 19 novembre 2025.

True Fear: Forsaken Souls Part 1 (GOG)

Finissons ce petit tour d'horizon des jeux gratuits Prime Gaming qui vont bientôt quitter le service avec un point-and-click qui va vous tenir en haleine pendant au moins 5 bonnes heures. True Fear Forsaken Souls Part 1, développé par Goblinz Enterprises Ltd, édité par The Digital Lounge et sorti en 2016, est le premier épisode d'une trilogie, qui s'offre à vous pour vous mettre dans une ambiance horrifique si Halloween vous manque déjà.

Avec des évaluations « très positives » sur Steam, il s'agit donc d'un premier épisode de solide facture pour les amateurs de point and click. Ce premier True Fear Forsaken Souls, qui plus est dans une édition Enhanced pour une expérience optimale, vous plonge en effet dans un thriller psychologique prenant au cœur d'une maison intrigante avec des énigmes à résoudre. Entrez-y donc gratuitement, si vous l'osez, en le gardant gratuitement à vie sur Prime Gaming grâce à un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.