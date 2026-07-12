Tandis que Prime Gaming continue de déballer son programme de jeux gratuits pour ce mois de juillet 2026 avec encore trois vagues de titres à arriver au fil des semaines. 6 jeux dont plusieurs Tomb Raider en lice depuis un moment vont quitter le catalogue entre le 15 et le 18 juillet 2026. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

6 jeux gratuits offerts par Prime Gaming via Amazon Luna

De genres très différents, les 6 jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent présentent par ailleurs des dates butoirs différentes avant qu'ils ne quittent le service. Voici donc la liste des jeux gratuits qui vous attendent en ce moment sur Amazon Luna.

G.I. Joe Wrath of the Cobra (Epic Games Store) jusqu'au 15 juillet 2026

Paradise Killer (GOG) jusqu'au 15 juillet 2026

Snake Core (GOG) jusqu'au 15 juillet 2026

Tomb Raider 4-6 Remastered (Epic Games Store) jusqu'au 17 juillet 2026

Between Time: Escape Room (GOG) jusqu'au 18 juillet 2026

Wargame Construction Set 3 Age of Rifles 1846-1905 (GOG) jusqu'au 18 juillet 2026

Comment récupérer les jeux Prime Gaming sur Amazon Luna ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Prime Gaming (maintenant Amazon Luna). Là, vous trouverez donc tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.

G.I. Joe Wrath of the Cobra (Epic Games Store)

On commence par le premier jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming avec G.I. Joe Wrath of the Cobra, développé et édité par indie.io et sorti en 2024. Il s'agit d'un beat’em up à l’ancienne revendiquant ouvertement son héritage arcade. Il est jouable aussi bien en solo qu’en coopération. Les joueurs y incarnent plusieurs figures emblématiques de l’univers, dont Snake Eyes, afin de traverser une succession de niveaux pris d’assaut par les troupes de Cobra. Engagez-vous dans cette équipe d'élite gratuitement via un code Epic Games Store jusqu'au 15 juillet 2026.

Paradise Killer (GOG)

Changement de décor et d’ambiance avec le second jeu gratuit à quitter prochainement Prime Gaming : Paradise Killer, développé par Kaizen Game Works, édité par Fellow Traveller et sorti en 2020. Ce mélange singulier entre le roman policier, petit monde ouvert et esthétique vaporwave emmène les joueurs hors de la réalité. Le titre nous place dans la peau de Lady Love Dies, enquêtrice qui tentera de percer le mystère du massacre du Conseil dirigeant ce monde alternatif. Il faudra alors fouiller chaque recoin à la recherche du moindre indice, interroger des suspects et créer un dossier béton sur l’hypothétique tueur. Ouverture d'un dossier d'enquête gratuit via un code GOG également jusqu'au 15 juillet 2026.

Snake Core (GOG)

Troisième jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming et qui apporte un petit twist à un très grand classique du jeu vidéo : Snake Core, développé par Orangepixel, édité par HandyGames et sorti en 2020. Il s'agit en effet d'un shooter rétro dans lequel vous incarnez les parties du fameux Snake en dirigeant une escouade militaire grandissante. Votre mission est d'exterminer une menace extraterrestre envahissante pour permettre au Snake de manger et grandir en paix. Invitation gratuite à l'escouade de protection du Snake via un code GOG encore jusqu'au 15 juillet 2026.

Tomb Raider 4-6 Remastered encore gratuit sur Prime Gaming (Epic Games Store)

Place ensuite au gros morceau de ce récapitulatif des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming, puisqu'il est question ici d'une collection issue d'une licence légendaire : Tomb Raider 4-6 Remastered, développée et éditée par Aspyr. Il s'agit donc d'une compilation de remasterisation des épisodes 4 à 6 de la cultissime franchise Tomb Raider, permettant de les revisiter avec des graphismes et des contrôles remis au goût du jour, afin qu'ils soient plus abordables pour un nouveau public. Retour nostalgique gratuit en compagnie de Lara Croft d'antan via un code Epic Games Store jusqu'au 17 juillet 2026.

Between Time: Escape Room (GOG)

On reste dans le voyage dans le temps pour le listing des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming avec Between Time: Escape Room, développé et édité par mc2games et sorti en 2021. Énième jeu de la série Escape Room qu'offre le service d'Amazon, celui-ci nous propose comme son nom l'indique de voyager dans le temps, d'explorer différentes époques et résoudre des énigmes adaptées à chaque période pour récupérer des trésors et tâcher de quitter cette boucle temporelle. Retour vers le passé futur gratuit via un code GOG jusqu'au 18 juillet 2026.

Wargame Construction Set III: Age of Rifles 1846-1905 (GOG)

On termine enfin le listing des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming avec un autre titre historique à plus d'un égard : Wargame Construction Set III: Age of Rifles 1846-1905, développé par Strategic Simulations, édité par SNEG et sorti en 2023. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jeu au style graphique et au gameplay assez antique, qui propose de mener différentes campagnes comme dans un wargame sur table se déroulant entre 1846 et 1905, voire de créer ses propres batailles grâce à un éditeur intégré. Tir de barrage de canons gratuit via un code GOG jusqu'au 18 juillet 2026.

Source : Prime Gaming