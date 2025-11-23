Si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire, vous pouvez encore récupérer ces cinq jeux gratuits sur Prime Gaming, dont un légendaire, avant qu'ils ne disparaissent.

Alors que Prime Gaming a bientôt fini de dérouler son programme de jeux gratuits de novembre 2025 et en attendant de voir ce qu'il prépare en ce sens pour décembre 2025, le service d'abonnement d'Amazon propose en effet encore cinq très bons titres, dont un légendaire, qui vont justement bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Une petite piqûre de rappel s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Cinq très bons jeux gratuits encore dispo sur Prime Gaming avant leur départ imminent

De genres très différents, les cinq jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent partagent toutefois un point commun : une date butoir fixée au 26 novembre 2025 avant qu'ils ne disparaissent du service. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux.

Fallout 3 gratuit avec Prime Gaming

C’est sans aucun doute la star du lot de ces jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming. Fallout 3 : Game of the Year Edition, qui propose donc l’expérience complète du chef-d’œuvre signé Bethesda. Sorti à l’origine en 2008, le jeu plonge le joueur dans un Washington dévasté par la guerre nucléaire. Cette édition inclut les cinq extensions (Broken Steel, Point Lookout, Mothership Zeta, Operation Anchorage et The Pitt), offrant ainsi des dizaines d’heures d’exploration et de quêtes dans l’un des univers les plus marquants du jeu vidéo moderne. Une excellente occasion de (re)vivre les débuts de la saga telle qu’on la connaît aujourd’hui gratuitement et sans DRM grâce à un code GOG.

Hellslave (GOG)

Changement radical d’ambiance avec le second jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming : Hellslave, un RPG sombre et tactique développé par Ars Goetia, édité par Plug In Digital et sorti en 2022. Vous y incarnez en effet une âme damnée cherchant à sauver l’humanité en concluant un pacte avec les forces infernales. Le jeu propose donc un univers gothique superbement illustré, un système de combat au tour par tour profond et une progression inspirée des classiques du genre. C’est le genre de pépite indépendante qui mérite clairement qu’on s’y attarde, surtout sans bourse délier et à garder à vie via un code GOG.

Heroes of Loot 2 (GOG)

Nouveau changement d'ambiance, mais toujours dans le domaine des RPG, pour le troisième jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming avec Heroes of Loot 2, développé par Orangepixel, édité par HandyGames et sorti en 2016. Il s'agit plus précisément d'un roguelike dynamique permettant de contrôler quatre héros différents, elfe, sorcier, guerrier et valkyrie, chacun ayant des compétences uniques. Le jeu mélange ainsi exploration de donjons, énigmes et combats effrénés contre des hordes de monstres avec un gameplay nerveux, une solide rejouabilité et un mode coopératif. Pluie de butin à obtenir gratuitement pendant encore quelques jours et garder à vie via un code GOG.

Lost & Found Agency - Collector's Edition (Legacy Games)

Après les RPG, place ensuite au genre point & click pour le quatrième jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming avec Lost & Found Agency: Collector’s Edition, développé par Avi Games, édité par Legacy Games et sorti en 2023. Ce jeu d’objets cachés propose des scènes riches en détails et des mini-jeux variés, le tout porté par une intrigue légère. Parfait pour une session détente entre deux titres plus intenses, et à récupérer gratuitement pendant encore quelques jours via un code Legacy Games.

True Fear: Forsaken Souls Part 2 (GOG)

On termine cette liste des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming par un dernier point & click, mais cette fois nettement plus terrifiant : True Fear Forsaken Souls Part 2, développé par Goblinz Enterprises, édité par The Digital Lounge et sorti en 2018. Suite directe du premier True Fear déjà proposé gratuitement auparavant par le service d'Amazon, il propose alors au joueur d'y explorer des lieux abandonnés, résoudre des énigmes et dévoiler peu à peu une histoire familiale glaçante. Plus abouti que son prédécesseur, ce second épisode mise sur la narration et l’atmosphère, avec un mélange d’angoisse et de curiosité qui rappellera de bons souvenirs aux fans de Silent Hill ou Phantasmagoria

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.