En attendant de connaître les jeux gratuits que proposera Prime Gaming en octobre 2025 et les derniers titres à venir avant la fin du mois de septembre, cinq jeux gratuits vont justement bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Cinq jeux gratuits, dont une collection proprement classique, vont bientôt quitter Prime Gaming

D'un côté, nous avons un jeu gratuit indépendant très apprécié mettant en avant l'Inde, un pays peu exploré dans un format vidéoludique. De l'autre, on a une collection offerte de quatre jeux qui sentent bon le papier, le crayon, les donjons et les dragons, et qui s'adresse avant tout aux plus nostalgiques. Tout ce beau monde partage cependant un point commun : ils vont quitter Prime Gaming le 24 septembre 2025. Il ne vous reste donc plus beaucoup de temps pour les ajouter à votre ludothèque sans bourse délier, si le cœur vous en dit.

Venba (GOG)

Commençons donc par le premier jeu gratuit à bientôt quitter Prime Gaming. Il s'agit donc de Venba, un jeu indépendant narratif développé et édité par Visai Games et sorti en 2023. Il sent bon les arômes de l’Inde et pour cause. Venba vous plonge au cœur de la cuisine indienne avec une expérience narrative et culinaire. Vous y incarnez une mère de famille qui immigre au Canada dans les années 80. Les joueurs devront alors reconstituer des recettes oubliées tout en prenant part à cette histoire qui met en avant les thèmes de la famille et du deuil.

Ce premier jeu gratuit Prime Gaming à partir le 24 septembre 2025 a clairement eu son petit succès, comme en attestent les notes éloquentes de la presse et des joueurs. La recette d'une bonne expérience culinaire indienne à ajouter gratuitement à sa ludothèque via un code GOG.

Silver Box Classics (GOG)

On s'attaque donc ensuite à la fameuse collection offerte qui va également quitter Prime Gaming le 24 septembre 2025, qui répond au nom fort à propos de Silver Box Classics, sortie en 2023. Elle comprend quatre adaptations de la légendaire franchise de jeu de rôle Donjons & Dragons développées par Strategic Simulations et éditées par SNEG. Les quatre titres en question sont Heroes of the Lance, Dragons of Flame, War of the Lance et Shadow Sorcerer, sortis entre 1988 et 1991.

Il s'agit donc clairement de très vieux jeux, de véritables monuments du genre RPG dans l'univers de Donjons & Dragons, et quelque part de lointains ancêtres de jeux aujourd'hui légendaires du même type tels que Baldur's Gate 3. On conseille cependant cette collection à un public averti, ces quatre jeux accusant clairement leur grand âge, tant visuellement qu'au niveau d'une certaine exigence pour en appréhender les mécaniques bien à l'ancienne. Plongée nostalgique dans les adaptations vidéoludiques de D&D gratuite pour qui l'ose grâce à Prime Gaming, via un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.