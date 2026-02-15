Voici comme chaque semaine une piqûre de rappel des jeux gratuits à récupérer sur Prime Gaming avant leur départ, avec ici trois titres, dont des cultes.

Tandis que Prime Gaming continue de déployer son programme de jeux gratuits pour ce mois de février 2026, trois titres en lice depuis un moment vont justement bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Trois jeux gratuits bientôt plus disponibles sur Prime Gaming, dont des cultes

De genres très différents, les trois jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent partagent ceci dit un point commun : une date butoir fixée au 18 février 2026 avant qu'ils ne disparaissent du service. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux.

Bō: Path of the Teal Lotus (GOG)

Véritable coup de cœur pour beaucoup de joueurs, Bō: Path of the Teal Lotus, développé par Squid Shock Studios, édité par Humble Games et sorti en 2024 est donc encore gratuit jusqu'au 18 février 2026 sur Prime Gaming et se distingue par son style dessiné à la main et ses animations soignées. Le jeu mêle plateforme, exploration et combats dans un univers inspiré des légendes japonaises. On y incarne Bō, une fleur céleste envoyée sur Terre pour accomplir une ancienne prophétie. Entre villages mystérieux, créatures étranges et boss impressionnants, l’aventure mise autant sur la poésie que sur le défi. Un beau voyage gratuit à ne pas manquer grâce à un code GOG.

Brigador Up-Armored Deluxe (GOG)

Montez ensuite à bord de 56 véhicules différents dans un univers cyberpunk dystopique en train de se disloquer avec Brigador Up-Armored Deluxe, développé par Gausswerks, édité par Stellar Jockeys, sorti en 2017 et encore gratuit via Prime Gaming jusqu'au 18 février 2026. Ce jeu d'action tactique en vue isométrique vous permet de détruire l'environnement urbain, un chaos indispensable pour remplir vos différentes missions. Mais attention, la défaite pourra vous coûter cher en raison de la dimension roguelite de ce titre dans sa version Deluxe, la plus complète à ce jour. Chaos gratuit en perspective grâce à un code GOG.

DeathKeep (GOG)

Finissons donc cette sélection de jeux qui vont quitter Prime Gaming ce 18 février 2026 avec DeathKeep, développé par Lion Entertainment, édité par SNEG et sorti en 1995. Ancré dans l'univers de Donjons & Dragons, ce vénérable action-RPG s'offre une nouvelle jeunesse. Envolez-vous pour une expérience rétro à souhait en visitant des donjons en 3D peuplés de monstres et remplis de pièges de toutes sortes. Votre mission : retrouver les trois orbes qui vous permettront d'anéantir le puissant nécromancien qui menace votre monde. L'aventure vous attend gratuitement grâce à un code GOG.

© Strategic Simulations / Lion Entertainment.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Prime Gaming (maintenant Amazon Luna). Là, vous trouverez donc tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.