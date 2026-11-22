Alors que Prime Gaming (désormais Amazon Luna) continue de distribuer ses jeux gratuits en ce mois de novembre 2026, deux titres arrivés fin octobre s’apprêtent à quitter le catalogue pour céder leur place aux prochaines offres. Les jeux en question sont Ad Infinitum et Time Travel: Escape Room Game, qui disparaîtront du service d’abonnement d’Amazon le 25 novembre 2026. Petit rappel de circonstance si vous voulez les ajouter à votre ludothèque avant qu’il ne soit trop tard.

Deux jeux gratuits encore disponibles sur Prime Gaming pour une durée limitée

Aux antipodes l’un de l’autre, les 2 jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent ici ont toutefois la même date limite avant de quitter le service : le 25 novembre 2026. Voici les titres qui vous attendent encore quelques jours sur Amazon Luna :

Ad Infinitum : survival-horror psychologique au cœur des tranchées de la Première Guerre mondiale

: survival-horror psychologique au cœur des tranchées de la Première Guerre mondiale Time Travel: Escape Room Game : jeu d’énigmes façon escape room à travers les époques

Comment récupérer les jeux Prime Gaming sur Amazon Luna ?

C’est très simple. Il suffit de :

disposer d’un abonnement Amazon Prime actif,

actif, de vous rendre sur la page Amazon Prime Gaming (devenue Amazon Luna)

(devenue Amazon Luna) Vous y trouverez l’ensemble des jeux disponibles, accompagnés des instructions pour les activer sur la plateforme concernée (Epic Games Store, Legacy Games, GOG, Amazon Games App, etc.).

Ne traînez pas : ces offres ne restent disponibles que pour une durée limitée.

Le terrifiant Ad Infinitum encore disponible gratuitement sur le service d'Amazon jusqu'au 25 novembre 2026

On ouvre cette présentation des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming avec Ad Infinitum, développé par Hekate, édité par Nacon et sorti en 2023. Dans ce survival-horror à la première personne, vous incarnez un soldat allemand hanté par les horreurs de la Grande Guerre, dont l’esprit oscille sans cesse entre le manoir familial délabré de sa jeunesse et les tranchées du front, peuplées de créatures cauchemardesques. Pour survivre, il faudra comprendre le comportement de chaque monstre, éviter les pièges mortels et résoudre les énigmes qui barrent la route, tout en démêlant le rêve de la réalité. Une expérience oppressante et marquante, à récupérer gratuitement via un code Epic Games Store avant le 25 novembre 2026.

Time Travel Escape Room Game également gratuit jusqu'au 25 novembre 2026 sur Amazon Luna

On quitte l'horreur des tranchées pour embarquer dans une machine temporelle avec le second jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming : Time Travel Escape Room Game, développé par Saltium Games, édité par Peaksel et sorti sur PC en 2024. Changement radical d’ambiance puisqu’il s’agit cette fois d’un jeu d’énigmes bien plus léger, dans lequel vous devez aider un brillant docteur dont la machine à voyager dans le temps tombe sans cesse en panne. À chaque défaillance, le précieux cristal qui l’alimente disparaît, vous laissant coincé à une autre époque. Au programme : 100 salles à résoudre dans des lieux célèbres de l’Histoire, des objets cachés à dénicher, à combiner, et des mini-jeux de réflexion. Une parenthèse détente à attraper gratuitement avant le 25 novembre 2026 grâce à un code Legacy Games.

© Saltium Games

Source : Amazon Luna/Prime Gaming