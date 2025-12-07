En attendant de voir ce que Prime Gaming prévoit d'ajouter à son offre de jeux gratuits pour décembre 2025, un tel futur arrivage implique fatalement que d'autres jeux gratuits présents depuis un moment doivent partir pour leur laisser la place. En l'occurrence, il est question de trois titres, tous issus de licences cultissimes, qui vont partir dans les prochains jours.

Deux très bons jeux gratuits bientôt sur le départ chez Prime Gaming

De genres très différents, les trois jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent vont en effet bientôt quitter le service et partagent un point commun : une date butoir fixée au 10 décembre 2025 avant qu'ils ne soient plus disponibles gratuitement. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux par ordre alphabétique.

Donjons & Dragons: Dark Sun Series (GOG)

On commence la liste des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming avec une bonne dose de nostalgie avec plus précisément une collection de jeux : Dungeons & Dragons: Dark Sun Series, développée par Strategic Simulations, édité par SNEG et sortie en 2022. Celle-ci regroupe, comme on en a l'habitude depuis quelques mois sur le service, deux très vieux jeux dans l'univers de Donjons & Dragons, sortis à l'origine dans les années 90 : Shattered Lands et Wake of the Ravager. Des RPG vénérables, qui plus est dans une des ambiances les plus sinistres et glauques de tout l'univers D&D, qui s'adressent donc aux rôlistes les plus chevronnés, à découvrir gratuitement, et même à garder à vie, grâce à un code GOG.

Lovecraft's Untold Stories (Epic Games Store)

Le dernier jeu gratuit de ce weekend qui va bientôt quitter Prime Gaming nous plonge de son côté dans une autre licence légendaire du jeu de rôle, mais pas seulement. Il s'agit d'un jeu indépendant développé par Blini, édité par Plug In Digital et sorti en 2019 s'intitulant Lovecraft's Untold Stories. Ce titre en pixel art se veut un action-RPG avec des éléments de rogue like dans lequel vous avancez dans des niveaux générés aléatoirement, l'arme à la main face à des cultistes et des créatures bien connues de l'univers torturé de Lovecraft. Bravez ces horreurs éldritchiennes gratuitement, si vous l'osez, via cette fois un code Epic Games Store.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.

