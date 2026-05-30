Prime Gaming va prochainement faire un peu de ménage dans ces vieux jeux gratuits pour laisser la place aux suivants, avec ici quatre titres à récupérer avant le temps imparti.

En attendant de connaître le programme des jeux gratuits de Prime Gaming pour juin 2026, quatre jeux gratuits très appréciés dans leur catégorie respective vont bientôt devoir céder leur place aux suivants. Une petite piqûre de rappel s'impose donc si vous disposez d'un abonnement aux services d'Amazon et que n'avez pas encore eu l'occasion des les ajouter à votre ludothèque.

Quatre jeux gratuits à récupérer rapidement avant qu'ils ne quittent Prime Gaming

Les quatre jeux gratuits offerts par Prime Gaming qui nous intéressent ici disposent en effet de dates butoirs pour les récupérer plutôt proches : le 1er et le 3 juin 2026. Il ne vous reste donc plus beaucoup de temps pour profiter de leurs offres correspondantes avant qu'ils ne quittent le service. Il convient donc de les présenter plus en détail par ordre de priorité pour voir ce qu'ils proposent.

KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT (Epic Games Store)

On commence la liste des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming avec le plus urgent, puisqu'il s'en va ce 1er juin 2026 : KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT, développé par Kamotachi, édité par Mameshiba Games et sorti en 2024. Il s'agit d'un jeu de plateforme en 2D totalement déjanté qui vous place dans la peau d’un chat doté d’un corps de bodybuilder et qui fait face à une vaste armée d’extraterrestres ayant envahi la Terre. Une expérience complètement délurée qui rend hommage aux animés japonais des années 90. Un trip délirant gratuit à ne pas mianquer via un code Epic Games Store.

Pinball Spire (GOG)

Place ensuite au reste des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming, et plus précisément le 3 juin 2026, avec Pinball Spire, développé par Apparition Games, édité par indie.io et également sorti en 2024. On reste dans un jeu typé très rétro, mais qui nous plonge quant à lui dans une nouvelle version du Pinball, décrite comme un « flipper-vania unique » à la croisée des genres, mêlant plateforme, puzzles et exploration. Billes offertes gratuitement en passant par un code GOG.

Tattoo Tycoon (Epic Games Store)

On enchaîne ensuite avec le second jeu gratuit offert par Prime Gaming qui va quitter le service le 3 juin 2026 avec Tattoo Tycoon, développé par Crazy Bunch, édité par Handy Games et sorti en 2025. Comme son nom l’indique, il s’intéresse donc à l’univers du tatouage. Le but est de faire du dernier salon encore ouvert une entreprise florissante, en aménageant les lieux à votre image et en fidélisant autant que possible votre clientèle par la qualité de vos services. Ouverture gratuite du salon via un code Epic Games Store.

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot (Epic Games Store)

On termine le tour des jeux gratuits qui vont bientôt quitter le service avec le titre star du lot : Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot, développé par Gearbox, édité par 2K et sorti en 2021. Il fait en réalité office de spin-off à l'excellent DLC de Borderlands 2 sorti en réalité en 2013. Il se déroule pour rappel dans le jeu de rôle sur table « Bunkers & Brutasses », lui-même inspiré de Donjons & Dragons, en mettant en scène le personnage de Tiny Tina en tant que maîtresse du jeu. Jet d'initiative gratuit pour se lancer dans la partie via un code Epic Games Store.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming). Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.