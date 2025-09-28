Deux jeux gratuits, dont un grand classique dans son genre, vont bientôt quitter Prime Gaming, ne les manquez pas si vous voulez en profiter pour les garder.

Cette semaine marquait la fin du programme des jeux gratuits de septembre 2025 pour Prime Gaming. En attendant de voir ce que le service nous réserve pour octobre, quelques titres encore disponibles gratuitement vont fatalement bientôt partir pour laisser leur place aux suivants. Une petite piqûre de rappel s'impose donc à leur sujet, si d'aventure ils vous intéressent.

Deux jeux gratuits, dont un culte, à récupérer rapidement sur Prime Gaming

De genres très différents, deux jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent partagent cependant un point commun : ils vont quitter le service prochainement. Respectivement le 29 septembre 2025 et le 1er octobre 2025. Le temps presse donc pour en profiter, et voici une présentation rapide de chacun d'entre eux, par ordre de priorité.

Boxes: Lost Fragments (Epic Games Store)

Commençons donc par le premier jeu gratuit qui va quitter Prime Gaming le plus tôt, à savoir le 29 septembre 2025, avec Boxes Lost Fragments, développé par Big Loop Studios, édité par Snapbreak Games et sorti en 2024. Il s'agit d'un jeu d'évasion sous forme de puzzle en 3D dans lequel vous devez résoudre des énigmes mécaniques complexes, découvrir des objets cachés et dévoiler un sombre mystère, le tout dans la peau d'un voleur envoyé en mission dans un manoir majestueux, mais chargé de sinistres secrets. Un Escape Game peu commun, à faire donc gratuitement via un code Epic Games Store.

Fantasy Empires (GOG)

Place ensuite au second jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming, de son côté le 1er octobre : Fantasy Empires, développé par Silicon Knights, édité par SNEG et sorti en... 1993. Un nouveau vénérable jeu dans l'univers de Donjons & Dragons s'en va donc bientôt du service d'Amazon. Il s'agit en l'occurrence d'un grand classique de la stratégie. Le joueur y incarne le chef d’un royaume et doit bâtir un empire solide en créant des alliances ou en écrasant ses rivaux. Particularité du titre : un maître de donjon contrôlé par l’ordinateur agit comme arbitre et gère une grande partie du gameplay, une innovation marquante pour l’époque. Toutes les grandes races de D&D sont présentes, des elfes aux orcs en passant par les morts-vivants, et le système de combat en temps réel apporte une dimension tactique supplémentaire. Voyage nostalgique et gratuit dans l'univers de D&D via un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez ainsi tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.