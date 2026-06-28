Prime Gaming va comme à son habitude bientôt faire partir plusieurs jeux gratuits de son service, dont un mythique et des pépites, ne les ratez pas si d'aventure ils vous intéressent.

Tandis que Prime Gaming/Amazon Luna a fini de déballer son programme de jeux gratuits pour ce mois de juin 2026 et en attendant de connaître celui de juillet, quatre titres en lice depuis un moment vont justement bientôt quitter le catalogue pour laisser la place à ceux qui arrivent. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Quatre jeux gratuits bientôt plus disponibles sur Prime Gaming/Amazon Luna, dont du très bon

De genres très différents, les quatre jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent partagent toutefois un point commun : une date butoir fixée au 1er juillet 2026 avant qu'ils ne disparaissent du service. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux.

Moon Mystery (Epic Games Store)

On commence donc ce listing des jeux qui vont bientôt quitter Prime Gaming par un troisième type qui a le vent en poupe ces dernières années, sur le thème de l'exploration spatiale, avec Moon Mystery, développé par Cosmoscouts, édité par indie.io et sorti en 2024. Embarquez pour une aventure en vue subjective dans la peau d'un astronaute qui a perdu tout contact avec la Terre une fois mis le pied sur la lune. Entre survie, puzzle et combats armés, vous devrez trouver comment rentrer chez vous, ce qui vous conduira à percer d'étranges secrets de cet astre. Voyage gratuit dans l'espace grâce à un code Epic Games Store.

Nordic Storm Solitaire (Legacy Games)

On retourne sur Terre avec le second jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming et qui s'intitule Nordic Storm Solitaire, développé par Seven Sails, édité par Legacy Games et sorti en 2020. Comme son nom l'indique plutôt clairement, c'est un jeu de cartes de type solitaire. Dans une ambiance mariant moyen-âge et mythologie scandinave, l'objectif est alors de traverser 130 niveaux différents pour conduire Elof et son peuple vers la terre promise par le dieu Feyr. Sauf qu'un ennemi vous barrera la route. C'est pourquoi, à chaque victoire, vous pourrez débloquer des bonus pour continuer à améliorer vos forces. Une épopée gratuite dans des terres plus fraîches via un code Legacy Games.

Pro Basketball Manager 2026 (Amazon Games)

On change d'époque pour le troisième jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming, pour parler cette fois sport avec Pro Basketball Manager, développé par Umix Studios, édité par Plug In Digital et sorti en 2025. Comme dans son équivalent footballistique, ce titre vous propose donc de gérer une équipe parmi les plus de 2 000 disponibles, dont 53 sous licence, au travers de 90 ligues officielles. Vous devrez ainsi prouver votre sens du coaching et de gestionnaire pour faire les choix tactiques qui s'imposent pour l'emporter sur le terrain et en-dehors. Ticket gratuit pour les coulisses du match via un code Amazon Games.

XCOM: Enemy Unknown Complete Pack (GOG)

On termine ce tour des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming avec le plus gros morceau du lot : le cultissime XCOM Enemy Unknown, développé par Firaxis, édité par 2K et sorti en 2014, dans une version Complete Pack, qui inclut donc le jeu de base et ses nombreux contenus additionnels pour une expérience complète. XCOM est une série de jeu tactique au tour par tour où l’on contrôle des agents affrontant les forces aliens qui tentent d’envahir le monde en tirant profit des dernières technologies, dont celles de l'ennemi, pour améliorer ses troupes et leurs équipements. C'est l'une des franchises les plus réussies et appréciées dans son genre, et vous pouvez donc faire votre part gratuitement contre l'envahisseur alien via un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Prime Gaming (maintenant Amazon Luna). Là, vous trouverez donc tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.