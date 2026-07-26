Tandis que Prime Gaming approche de la fin de son programme de jeux gratuits pour ce mois de juillet 2026 avec une dernière vague de titres à arriver la semaine prochaine, deux titres en lice depuis un moment vont justement bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

2 jeux gratuits encore offerts pour une durée limitée par Prime Gaming via Amazon Luna

De genres très différents, les 2 jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent disposent toutefois de la même date butoir avant qu'ils ne quittent le service : le 29 juillet 2026. Voici donc la liste des titres qui vous attendent pendant encore quelques jours sur Amazon Luna :

Lost Eidolons Veil of the Witch : RPG/roguelite tactique au tour par tour dans un univers dark fantasy

: RPG/roguelite tactique au tour par tour dans un univers dark fantasy Please, Touch the Artwork : un jeu de puzzle indépendant où il faut toucher des tableaux

Comment récupérer les jeux Prime Gaming sur Amazon Luna ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Prime Gaming (maintenant Amazon Luna). Là, vous trouverez donc tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.

Lost Eidolons Veil of the Witch (Amazon Games)

On commence donc le rappel des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming avec Lost Eidolons Veil of the Witch, développé par Ocean Drive Studio, édité par Plug In Digital et sorti en 2025. Ce titre s'adresse avant tout aux amateurs de stratégie au tour par tour avec une pointe de RPG/roguelite. Le titre vous plonge dans un univers dark fantasy où guerre et intrigues politiques font rage. Vous prenez alors part à des affrontements exigeants, qui demandent de placer avec finesse vos unités sur le champ de bataille, de gérer les compétence et la composition de votre équipe. Avec son esthétique sombre et travaillée, osez traverser le voile gratuitement via un code Amazon Games.

Please, Touch the Artwork (Legacy Games)

Changement radical d'ambiance avec le second jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming, puisqu'il est cette fois question de Please, Touch the Artwork, développé par une seule personne, Thomas Waterzooi, édité par Legacy Games et sorti en 2022. Il s'agit cette fois d'un jeu de puzzle au concept original. Le but est en effet d'interagir avec des tableaux pour résoudre des énigmes. Ce faisant, vous découvrirez l'histoire qui accompagne chaque œuvre. On a donc droit à une expérience aussi atypique que reposante. Touchez-la gratuitement, s'il vous plaît, grâce à un code Legacy Games.

Source : Prime Gaming