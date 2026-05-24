Tandis que Prime Gaming approche de la fin de son programme de jeux gratuits pour ce mois de mai 2026 avec une dernière vague de titres à arriver la semaine prochaine, cinq titres en lice depuis un moment vont justement bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Un gros lot de cinq jeux gratuits offerts par Prime Gaming bientôt plus disponibles

De genres très différents, les cinq jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent présentent par ailleurs des dates butoirs différentes avant qu'ils ne quittent le service. Il convient donc de les présenter plus en détail par ordre de priorité.

Rebel Galaxy Outlaw décolle le 26 mai 2026 (GOG)

Premier jeu gratuit qui va partir le plus tôt du service Prime Gaming : Rebel Galaxy Outlaw, développé par Double Damage Games, édité par SNEG et sorti en 2020. Ce jeu solo vous invite à vous balader dans un vaste monde ouvert parsemé de missions scénarisées. À bord de votre vaisseau, vous prendrez part à des combats aériens spectaculaires et remplirez des livraisons de marchandises qui peuvent se révéler périlleuses. Dernière chance de partir explorer la galaxie gratuitement via un code GOG.

Deep Sky Derelicts quitte la station Prime Gaming le 27 mai 2026 (Amazon Games)

On reste dans une ambiance spatiale, mais dans une ambiance nettement plus sombre, avec le second jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming, et cette fois un jour plus tard : Deep Sky Derelicts, développé par Snowhound Games, édité par Plug In Digital et sorti en 2018. S'inspirant de l'excellent Darkest Dungeon, ce titre typé dark SF allie des mécaniques de roguelike et de deckbuilder pour proposer une expérience prenante au possible. Embarquez pour une quête spatiale qui respire la joie de vivre (ou pas) gratuitement via un code Amazon Games.

Neo Cab part faire d'autres courses également le 27 mai 2026 (GOG)

Autre jeu gratuit qui va quitter Prime Gaming ce 27 mai 2026 : Neo Cab, développé par Chance Agency, édité par Fellow Traveler et sorti en 2019. Comme son nom le suggère, on incarne donc dans ce jeu narratif une des dernières conductrices de taxi humaine dans un monde futuriste où l'automatisation devient la norme. Après la disparition de sa seule amie, sans argent ni endroit où dormir, elle n'a d'autre choix que d'enchaîner les courses pour survivre dans ce monde cyberpunk où le lien humain se fait de plus en plus ténu. Un trajet en taxi gratuit à prendre ou à laisser via un code GOG.

The Pale Beyond va briser la glace et aussi s'en aller le 27 mai 2026 (GOG)

Place ensuite au dernier jeu gratuit offert par Prime Gaming qui va quitter le service le 27 mai 2026, avec un important changement de ton, d'époque et même de style de jeu avec The Pale Beyond, développé par Saltstone Studios, encore édité par Fellow Traveler et sorti en 2023. Au lieu de conduire un taxi, on va ici gérer une expédition en bateau pour retrouver celui envoyé à travers le passage blanc pour trouver le Pôle Sud magnétique. Un voyage qui tourne au cauchemar, avec un bateau et un équipage bloqué dans la glace, avec très peu d'espoir de survivre. Il faudra alors gérer les ressources et faire des choix cornéliens comme dans un certain Frostpunk pour tâcher de survivre à l'Enfer Blanc. Largage des amarres vers le froid glacial gratuitement à nouveau via un code GOG.

Fantasy General quitte l'armée de jeux gratuits de Prime Gaming le 30 mai 2026 (GOG)

On continue ce tour des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming avec un titre qui va quant à lui s'en aller le 30 mai 2026 : Fantasy General, développé par Strategic Simulation, édité par SNEG et sorti enn 1996. Il parlera donc de son côté davantage aux amateurs de jeu de stratégie et de simulation à l'ancienne. Ce troisième épisode de la vénérable franchise General délaisse toutefois la Seconde Guerre Mondiale au profit d’un monde fantastique peuplé de héros, d’épées, de magie et de monstres. L’objectif : vaincre les généraux du Seigneur de l’Ombre sur cinq continents, et mener son armée à la victoire dans de vastes combats stratégiques au tour par tour. Montée au grade de général gratuite pour une durée limitée via un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Prime Gaming (maintenant Amazon Luna). Là, vous trouverez donc tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.