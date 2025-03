Alors que ce 20 mars arrivaient sur Prime Gaming cinq nouveaux jeux gratuits, dont quelques bonnes pioches comme Legacy of Kain: Defiance, Mortal Shell ou Wolfenstein Youngblood, c'est ce week-end cinq autres jeux gratuits que vous pouvez encore récupérer et garder à vie avant qu'ils ne quittent le service, à condition bien sûr d'être abonné au programme d'Amazon. Une petite piqûre de rappel semble donc de mise.

Cinq jeux gratuits à retrouver sur Prime Gaming avant leur départ

Les cinq jeux gratuits listés ci-dessous quittent en effet Prime Gaming le 26 mars à venir, soit ce mercredi. Comme à l'accoutumée, il y en a pour tous les goûts et tous les genres. Ces titres partagent cela dit un point commun : il s'agit de petits jeux indépendants, avec donc des propositions assez originales. Voyons tout cela plus en détail.

Colt Canyon (via GOG.com)

Direction le Far West pour le premier jeu gratuit Prime Gaming de la liste à bientôt partir avec Colt Canyon, développé par Retrific et sorti en 2020. Il s'agit en l'occurrence d'un roguelike en vue isométrique et en 2D pixel art, qui vous met dans la peau d'un cowboy qui doit sauver son partenaire. Au programme : plusieurs personnages jouables, une centaine d'armes à essayer, et une difficulté qui va monter crescendo dans cette représentation de l'Ouest Sauvage, en solo comme en coopération. Vus pouvez le récupérer gratuitement sur cette page, via un code GOG.

El Hijo - A Wild West Tale (via l'Epic Games Store)

On reste encore dans le Far West, et toujours en vue isométrique, mais avec cette fois une direction artistique bien plus colorée, garantie sans violence, avec pour le prochain jeu gratuit qui quitte bientôt Prime Gaming El Hijo - A Wild West Tale. Il est cette fois question d'un jeu d'infiltration/puzzle développé par Honig Studios, également sorti en 2020. Comme son nom l'indique, nous y incarnons El Hijo, un jeune garçon de six ans, qui doit traverser l'Ouest Sauvage et échapper à maints dangers pour retrouver sa famille. Vous pouvez le récupérer gratuitement en passant par cette page, via un code Epic Games Store.

Republic of Jungle (via l'Epic Games Store)

Changement radical d'ambiance pour le troisième jeu gratuit à bientôt quitter Prime Gaming, puisqu'on entre cette fois littéralement dans une jungle politique avec Republic of Jungle, développé par Gerdoo Games et sorti en 2024. Plus précisément, dans ce jeu solo ou coopératif entre 5 et 10 joueurs, nous incarnons les conseillers du président Puma. Le titre prend ainsi la forme d'un jeu de société de déduction sociale, où tous les coups sont permis pour faire réélire le président... tout en s'assurant une place de choix dans son gouvernement. Un sympathique jeu à la croisée des chemins entre Among Us et Jackbox, en somme, à récupérer gratuitement sur cette page, via un code Epic Games Store.

Royal Romances: Cursed Hearts - Collector's Edition (via Legacy Games)

On quitte les intrigues politiques et on passe à celle de la cour au Moyen-Âge pour le quatrième jeu gratuit à bientôt quitter Prime Gaming avec Royal Romances: Cursed Hearts - Collector's Edition, développpé par Domini Games Limited et sorti en 2023. Dans ce jeu d'aventure/puzzle point and click, nous incarnons une princesse au milieu d'une âpre et meurtrière compétition organisée par votre seigneur de père pour vous trouver un prétendant. Arriverez-vous à vous tirer de cette oppressante situation dans ce véritable royaume de vipère ? Découvrez-le en le récupérant gratuitement sur cette page, via un code Legacy Games.

To the Rescue ! gratuit avec Prime Gaming (via l'Epic Games Store)

On termine ce tour d'horizon des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming sur une note plus joyeuse avec To the Rescue !, développé par Little Rock Games et sorti en 2021. Il s'agit en l'occurrence d'un simulateur de refuge pour chiens. Votre mission est donc de prendre soin de dizaine de chiens adorables et pourtant privés de foyer. Il faudra donc gérer leurs besoins pour augmenter leur chance d'être pris par une famille d'accueil. Un titre très complet pour les amoureux du meilleur ami de l'homme, à récupérer gratuitement sur cette page, via un code Epic Games Store.

Comment faire pour récupérer ces six jeux gratuits sur Prime Gaming ? La méthode est pour rappel très simple. D'abord, assurez-vous d'être abonné au programme d'Amazon. Ensuite, il faut des comptes supplémentaires en fonction de la plateforme (Epic Games Store, GOG...).