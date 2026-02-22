Tandis que Prime Gaming continue de déployer son catalogue de jeux gratuits de février 2026 et en attendant de voir ce qu'il réserve à ses abonnés pour mars 2026, d'autres titres présents depuis un moment doivent fatalement partir pour laisser la place aux suivants. En l'occurrence, il est question de deux jeux gratuits Prime Gaming qui vont bientôt quitter le service d'Amazon, et qui méritent donc une petite piqûre de rappel au cas où ils pourraient vous intéresser, par ordre de priorité.

Gunslugs (GOG)

On commence sans transition ce rappel hebdomadaire des jeux gratuits Prime Gaming qui vont bientôt quitter l'offre, et ici plus précisément le 24 février 2026, avec Gunslugs, développé par Orangepixel, édité par HandyGames et sorti en 2013. Comme son nom l'indique, pas de finesse ou de contemplation ici. Ce jeu en 2D résolument rétro enchaîne les niveaux explosifs, les armes dévastatrices et les ennemis par dizaines. Inspiré des films d’action des années 80 et 90, il propose plusieurs personnages jouables, des mondes variés et un chaos permanent. Un choix idéal pour celles et ceux qui cherchent un défouloir rapide, fun et sans prise de tête. Pluie de balles gratuite sur Prime Gaming via un code GOG.

Donjons & Dragons Stronghold: Kingdom Simulator (GOG)

Changement radical d'ambiance et de style pour le second et dernier jeu gratuit Prime Gaming de ce rappel hebdomadaire des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming, avec désormais une licence très habituée sur le service d'abonnement d'Amazon, qui va en l'occurrence s'en aller le 25 février 2026 : Donjons & Dragons Stronghold: Kingdom Simulator, développé par Stormfront Studios, édité par SNEG et sorti en 1993. Il s'agit donc comme son nom l'indique très bien d'un simulateur de royaume au parfum résolument rétro qui met le joueur dans la peau d’un futur empereur chargé de développer sa forteresse et de la défendre face aux royaumes voisins. Loyauté, chaos ou neutralité, le choix de l’approche reviendra au joueur pour favoriser les victoires militaires ou le moral du peuple, par exemple. Gérez votre royaume dans l'univers de D&D gratuitement sur Prime Gaming via un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Il suffit simplement de disposer d’un abonnement Amazon Prime actif et de se rendre sur la page Prime Gaming. Vous y trouverez la liste complète des jeux offerts, ainsi que les indications nécessaires pour les activer sur les différentes plateformes comme GOG, l’Epic Games Store ou l’application Amazon Games. Attention toutefois, ces offres restent disponibles pour une durée limitée.