Tandis que le catalogue de Prime Gaming se garnit chaque semaine de nouveaux jeux gratuits en ce mois de juillet 2025, d'autres titres disponibles depuis un moment doivent en contrepartie céder leur place. En l'occurrence, cela concerne quatre très bons jeux dans leur catégorie, histoire de varier les plaisirs. Petite piqûre de rappel à leur sujet, si d'aventure ils vous intéressent.

Quatre très solides jeux gratuits à récupérer sur Prime Gaming en vitesse

S'ils proviennent de genres très différents, les quatre jeux gratuits encore en lice sur Prime Gaming partagent un point commun : ils quitteront le catalogue des titres offerts dans les prochains jours, soit le 21 juillet pour deux d'entre eux et le 23 juillet pour les deux autres. Sans plus attendre, voici donc les jeux à ajouter à votre ludothèque sans bourse délier avant qu'il ne soit trop tard, par ordre de priorité.

Dungeon of the Endless Definitive Edition (Amazon Games App)

On démarre très fort avec Dungeon of the Endless, dans sa Definitive Edition comprenant donc le jeu de base et ses contenus additionnels, développé par le talentueux studio français Amplitude, édité par SEGA et sorti en 2014. Mélange détonnant de rogue-like et de dungeon-defense, ce jeu primé vous met à la tête d’une équipe de héros. A vous de protéger le générateur de votre vaisseau qui s'est écrasé en formant et gérant une équipe de héros, tous ayant leurs propres compétences et forces. Il faudra par ailleurs explorer un labyrinthe en constante évolution, affronter des vagues de monstres et relever des défis spéciaux, seul ou en coopération avec trois autres joueurs. Étage par étage, ce jeu offert gratuitement jusqu'au 21 juillet sur Prime Gaming via l'application Amazon gagnera ainsi en intensité et en brutalité. Jamais injustement punitif, ce titre sait se montrer diablement addictif.

Star Wars Rebellion (GOG)

On reste dans l'espace pour le second jeu de la liste, voire même dans une certaine galaxie lointaine, très lointaine, avec Star Wars Rebellion, développé par Coolhand Interactive, édité par LucasArts et sorti en 1998. Un très vieux jeu en somme, mais qui offre une expérience assez peu commune pour un titre de la licence. Il s'agit en effet d'un jeu de stratégie nous permettant de contrôler au choix l'Alliance Rebelle ou l'Empire Galactique, en vue de lutter pour le soutien de plus de 200 mondes. Il vous appartiendra donc de gérer des ressources à l'échelle de la galaxie, ainsi que vos relations. Les combats prennent de leur côté la forme de simulation de combats en 3D aux commandes de flottes entières. Une véritable Guerre des Étoiles à mener donc gratuitement sur Prime Gaming via un code GOG jusqu'au 21 juillet.

Dark Envoy (GOG)

On passe ensuite aux jeux qui quitteront le service le 23 juillet, avec pour commencer Dark Envoy, un RPG tactique en temps réel, développé et édité par Event Horizon, et sorti en 2023. Nous y menons une équipe de chasseurs de reliques dans un univers Steampunk mélangeant technologies de la révolution industrielle et sorcellerie. Vous pouvez ainsi y voir une alternative à Baldur's Gate 3, si ce genre de jeu vous intéresse. Lancement de l'expédition gratuitement sur Prime Gaming, via un code GOG.

FATE: Undiscoevered Realms

On termine enfin le tour d'horizon des jeux gratuits à récupérer rapidement sur Prime Gaming avec encore un jeu qui accuse clairement son âge : FATE: Undiscovered Realms, un autre RPG développé cette fois par WildTangeant et sorti en 2008. Il s'agit d'une suite du très acclamé FATE, qui était pour rappel également proposé gratuitement disponible sur le service d'Amazon en juin dernier. Dernière chance donc de récupérer ce second épisode d'une iconique franchise du genre dungeon-crawler, de nouveau via un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez toutefois à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée très limitée.

Source : Prime Gaming