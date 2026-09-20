Tandis que Prime Gaming a cette semaine déployé la troisième vague de jeux gratuits de son programme de septembre 2026 et en attendant de voir ce qu'il nous réserve pour octobre, quatre titres en lice depuis un moment vont justement bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants : In Sound Mind, Royal Romances: Forbidden Magic, Space Grunts: Chrono Shard et Spray Paint Simulator. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Quatre jeux gratuits encore disponibles sur Prime Gaming pour une durée limitée

De genres très différents, les 4 jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent partagent la même date butoir avant qu'ils ne quittent le service : le 23 septembre 2026. Voici donc la liste des titres qui vous attendent pendant encore quelques jours sur Amazon Luna :

In Sound Mind : jeu d'horreur psychologique

: jeu d'horreur psychologique Royal Romances Forbidden Magic : jeu de puzzle et de romance

: jeu de puzzle et de romance Space Grunts Chrono Shard : jeu d'action science-fiction au tour par tour

: jeu d'action science-fiction au tour par tour Spray Paint Simulator : simulateur de peinture

Comment récupérer les jeux Prime Gaming sur Amazon Luna ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Prime Gaming (maintenant Amazon Luna). Là, vous trouverez donc tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.

In Sound Mind encore disponible gratuitement jusqu'au 23 septembre 2026

On commence donc probablement par le plus gros morceau de cette liste de jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming avec In Sound Mind, développé par We Create Stuff, édité par Black Lantern Collective et sorti en 2021. Il s'agit d'un jeu d'horreur psychologique imaginatif à la première personne, mêlant énigmes frénétiques, combats de boss uniques et une musique originale signée The Living Tombstone. Plongez au cœur des rouages ​​du seul endroit dont vous ne parvenez pas à vous échapper : votre propre esprit, et ce gratuitement grâce à un code sur l'application Amazon Games.

Royal Romances Forbidden Magic, un jeu de puzzle gratuit

Avis aux amateurs de jeux de puzzle, le second jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming devrait vous intéresser : Royal Romances Forbidden Magic, développé par Domini Games, édité par Legacy Games et sorti en 2023. Cette suite de Battle of the Woods vous transporte dans un monde magique où de sombres créatures cherchent à mettre à exécution un plans terrible. À vous de résoudre les énigmes qui se présentent à vous pour les contrer, percer de nouveaux secrets et, pourquoi pas, trouver l'amour. Romance magique gratuite grâce à un code Legacy Games.

Space Grunts Chrono Shard encore gratuit sur Prime Gaming

Place ensuite à Space Grunts Chrono Shard, développé par Orangepixel, édité par HandyGames et sorti ce 25 juin 2026, comme troisième jeu quittant bientôt Prime Gaming. Visuellement, il partage de grande similitudes avec Enter the Gungeon du fait de son pixel art coloré. Dans le gameplay, il se distingue toutefois en prenant la forme d'un jeu d'action tactique au tour par tour. Vous vous lancez dans une expédition dans un monde généré de manière procédural pour exterminer des hordes d'ennemis. Offre gratuite chronométrée grâce à un code Epic Games Store.

Spray Paint Simulator, un simulateur relaxant encore gratuit jusqu'au 23 septembre 2026

On termine le tour d'horizon des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming avec Spray Paint Simulator, développé par North Star Video Games, édité par Whitehorn Games et sorti en 2025. Contrairement à PowerWash Simulator dont il s'inspire de façon évidente, pas question de nettoyer votre environnement, mais au contraire de repeindre intérieurs et extérieurs pour leur redonner de la couleur. Façade, meubles, voitures, vous aurez l'embarras du choix pour redécorer ce qui vous entoure. D'autant plus qu'à mesure que vous progressez, vous découvrirez de nouvelles zones et pourrez recourir à des échafaudages pour prendre de la hauteur. Nouveau coup de peinture gratuit offert grâce à un code Amazon Games.

Source : Amazon Luna/Prime Gaming