Si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire, vous avez encore une chance de récupérer ces trois jeux gratuits sur Prime Gaming, dont deux cultes, avant qu'ils ne disparaissent.

En attendant de connaître le programme des jeux gratuits proposés par Prime Gaming en ce mois de novembre 2025, le service d'abonnement d'Amazon propose en effet encore trois très bons titres qui vont justement bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Une petite piqûre de rappel s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Trois très bons jeux gratuits encore dispo sur Prime Gaming avant leur départ imminent

De genres très différents, les trois jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent partagent ceci dit un point commun : une date butoir fixée au 5 novembre 2025 avant qu'ils ne disparaissent du service. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux.

DragonStrike (GOG)

Comme de nombreux autres jeux gratuits proposés par Prime Gaming avant lui, le premier jeu de cette liste de titre qui vont bientôt quitter le service nous fait ainsi remonter plusieurs longues années en arrière, dans le monde sauvage des adaptations vidéoludiques de Donjons & Dragons. Il est donc cette fois question de DragonStrike, développé par Strategic Simulations, édité par SNEG et sorti en... 1990. À l'époque où les simulations avaient le vent en poupe, ce vénérable jeu était une petite révolution, puisqu'il proposait pour la première fois un simulateur de combat de dragons. En plus de contrôler ces créatures mythiques, il est possible de les faire évoluer comme dans un RPG. Naturellement, l'expérience est très « à l'ancienne », ce qui ne sera pas au goût de tout le monde. Quoi qu'il en soit, ce voyage gratuit à dos de dragon est possible via un code GOG, jusqu'au 5 novembre 2025.

© SNEG

Sid Meier's Civilization III Complete (GOG)

On enchaîne avec un autre titre issu d'une licence prestigieuse, avec rien de moins que Sid Meier's Civilization III: Complete. Un jeu proprement vénérable que nous propose gratuitement Prime Gaming, et qui s'adresse aux férus de jeux de stratégie 4X bien à l'ancienne. Si d'aventure Civilization VII vous aurait laissé un peu sur votre faim, vous pouvez également voir ce que vaut son illustre aîné. Une ancienne Civilization à bâtir gratuitement, une fois encore via GOG jusqu'au 5 novembre 2025.

The Academy: The First Riddle (Amazon Games)

On conclut enfin le tour d'horizon des derniers jeux gratuits proposés par Prime Gaming avec The Academy: The First Riddle, développé par Pine Studio, édité par Snapbreak Games AB et sorti en 2020. Comme son nom le suggère, il s'agit cette fois d'un jeu d'aventure/puzzle, qui place donc son intrigue dans l'académie d'Arbor. Nous y incarnons Sam, un première année qui va finir par découvrir les nombreux secrets et énigmes que cache son école. Une rentrée pleine de mystère à découvrir donc gratuitement via un code Amazon Games jusqu'au 5 novembre 2025.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.