En attendant les prochains arrivages de jeux gratuits dans le courant d'octobre 2025 sur Prime Gaming, dont les deux licences phares du mois que sont Fallout et World of Darkness, deux titres sont disponibles gratuitement depuis jeudi dernier. L'un s'inscrit dans la continuité des dernières propositions du service, empreint de nostalgie dans l'univers de Donjons & Dragons, et l'autre coche, particulièrement apprécié, arrive à point nommé en vue d'Halloween. Si d'aventure vous les auriez manqué, une petite piqûre de rappel s'impose.

Deux jeux gratuits disponibles sur Prime Gaming, entre nostalgie draconique et préparation pour Halloween

Les deux jeux gratuits récemment arrivés sur le catalogue de Prime Gaming proposent en effet deux expériences radicalement différentes, qu'il convient donc de présenter individuellement plus en détail. D'autant que leur durée de disponibilité varie. Parons donc au plus pressé d'abord.

DragonStrike (GOG)

Comme de nombreux autres jeux gratuits proposés par Prime Gaming avant lui, ce titre nous fait remonter plusieurs longues années en arrière, dans le monde sauvage des adaptations vidéoludiques de Donjons & Dragons. Il est donc cette fois question de DragonStrike, développé par Strategic Simulations, édité par SNEG et sorti en... 1990. À l'époque où les simulations avaient le vent en poupe, ce vénérable jeu était une petite révolution, puisqu'il proposait pour la première fois un simulateur de combat de dragons. En plus de contrôler ces créatures mythiques, il est possible de les faire évoluer comme dans un RPG. Naturellement, l'expérience est très « à l'ancienne », ce qui ne sera pas au goût de tout le monde. Quoi qu'il en soit, ce voyage gratuit à dos de dragon est possible via un code GOG, jusqu'au 5 novembre 2025.

Tormented Souls (Amazon Games)

Changement radical d'ambiance et d'époque avec le second jeu gratuit récemment ajouté au catalogue de Prime Gaming, puisqu'il est cette fois question d'un jeu d'horreur nettement plus récent : Tormented Souls, développé par Dual Effect, édité par Plug In Digital et sorti en 2021. Un titre qui tombe à pic avant Halloween, mais aussi l'arrivée, compte tenu de son succès, d'une suite directe qui sortira quant à elle ce 23 octobre 2025. Ce premier épisode propose donc de revivre les frissons des grands classiques du genre comme les premiers Resident Evil ou Alone in the Dark. On y incarne Caroline Walker, qui doit enquêter sur la disparition de deux jumelles dans l'effroyable manoir de Winterlake, transformé en hôpital psychiatrique. Ambiance oppressante, jump scares et puzzles en tous genres vous attendent ainsi gratuitement via un code Amazon Games jusqu'au 3 décembre 2025.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.