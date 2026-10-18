Tandis que Prime Gaming (désormais Amazon Luna) a déployé cette semaine deux nouveaux jeux gratuits pour ce mois d'octobre 2026, trois titres encore en lice depuis un moment vont donc bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux petits nouveaux à venir. En l'occurrence, les titre qui nous intéressent sont DOOM Eternal, RiMS Racing et Wall World 2, qui vont quitter le service d'abonnement d'Amazon le 21 octobre 2026. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez l'ajouter à votre ludothèque avant que ces offres n'expirent.

Trois jeux gratuits encore disponibles sur Prime Gaming pour une durée limitée

De genres très différents, les 3 jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent partagent la même date butoir avant qu'ils ne quittent le service : le 21 octobre 2026. Voici donc la liste des titres qui vous attendent pendant encore quelques jours sur Amazon Luna :

DOOM Eternal : Suite légendaire de l'excellent reboot DOOM 2016 de la mythique franchise FPS

: Suite légendaire de l'excellent reboot DOOM 2016 de la mythique franchise FPS RiMS Racing : jeu de simulation de course moto

: jeu de simulation de course moto Wall World 2 : rogue-like tower defense au gameplay vertical

Comment récupérer les jeux Prime Gaming sur Amazon Luna ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Prime Gaming (maintenant Amazon Luna). Là, vous trouverez donc tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.

L'exceptionnel DOOM Eternal encore gratuit sur Prime Gaming jusqu'au 21 octobre 2026

On commence ainsi la présentation des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming en force avec rien de moins que DOOM Eternal, développé par id Software, édité par Bethesda et sorti en 2020. Le FPS ultra-dynamique qui fait donc suite au déjà excellent DOOM 2016 remouse les limites fait du combat push forward un véritable système de jeu qui vous encourage à alterner sans cesse entre ce que vous avez dans votre arsenal. Chaque affrontement est plus intense que le précédent, entre les coups et la gestion des ressources, le tout dans une maîtrise chorégraphique de l'espace. La mobilité est plus que jamais une arme. C'est un jeu gratuit via un code Microsoft Store à côté duquel vous ne pouvez vraiment pas passer avant son départ le 21 octobre 2026.

RiMS Racing encore à récupérer gratuitement sur le service d'Amazon jusqu'au 21 octobre 2026

On quitte les enfers pour retourner sur Terre afin de présenter le second jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming : RiMS Racing, développé par Raceward Studio, édité par Nacon et sorti en 2021. Il s'agit donc cette fois d'un jeu de simulation de course de moto à la fois exigeant et convenu. Là où le titre tire son épingle du jeu, c'est dans son détail mécanique. Et pour cause, vous avez accès à plus de 500 pièces détachées pour optimiser toujours plus votre bécane. Même s'il ne révolutionne pas la formule, il fera monter l'adrénaline pour les pilotes passionnés, qui peuvent entrer dans le circuit gratuitement avant le 21 octobre 2026 grâce à un code Epic Games Store.

Wall World 2 également encore offert gratuitement par Amazon Luna jusqu'au 21 octobre 2026

On termine enfin le tour d'horizon des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming avec Wall World 2, développé par Alawar, édité par Plug In Digital et sorti en 2025. Ce titre est un mélange assez intrigant, car prend la forme roguelite spatial couplé à du minage et du tower defense dans les profondeurs d'un grand mur à escalader à bord d'une énorme araignée mécanique, le tout avec une direction artistique délicieusement rétro. Partez en expédition dans des mines générées de manière procédurale pour trouver des ressources malgré les dangers qui vous attendent et développez votre machine et restez donc sur vos gardes pour repousser les hordes d'ennemi prêts à vous écraser. Montée gratuite sur le mur jusqu'au 21 octobre 2026 via un code Amazon Games.

Source : Amazon Lune/Prime Gaming