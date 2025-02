Disponibles pour deux d'entre eux depuis janvier et le dernier depuis novembre, ces trois jeux proposés gratuitement aux abonnés Prime Gaming (qui vient tout fraîchement d'en accueillir cinq nouveaux) vont en effet bientôt quitter le service. Une petite piqûre de rappel s'impose donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les récupérer et les garder à vie si jamais ils vous intéresseraient.

Trois jeux gratuits à récupérer sur Prime Gaming avant qu'il soit trop tard

Ces trois jeux gratuits vont en effet quitter Prime Gaming le 19 février à venir. Il vous reste donc deux petits jours pour les récupérer. Commençons dans l'ordre chronologique par les jeux gratuits proposés par le service d'Amazon disponibles depuis janvier, pour terminer par le troisième disponible depuis novembre.

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (via GOG)

On abat directement cartes sur table avec une belle pépite issue de l'emblématique licence SteamWorld : SteamWorld Quest Hand of Gilgamech, un spin-off de cet univers steampunk vraiment pas comme les autres du studio indépendant Image & Form. Il s'agit en l'occurrence d'un mélange entre RPG et jeu de cartes, à la Slay the Spire. Nous y incarnons un groupe de trois héros à diriger dans des batailles intenses en utilisant un deck de cartes que l'on développe au fil de l'aventure. On retrouve en tout cas la superbe direction artistique proche à la franchise, avec un twist de gameplay plutôt rafraîchissant. Vous pouvez le récupérer gratuitement sur Prime Gaming en passant par cette page, via un code GOG.

Are You Smarter than a 5th Grader (via l'Epic Games Store)

Changement total de registre avec le second jeu proposé gratuitement par Prime Gaming depuis janvier : Are You Smarter than a 5th Grader, développé par Massive Miniteam. Comme son nom le laisse entendre, il s'agit en l'occurrence d'un jeu de quiz/culture générale plein d'humour, basé sur la franchise télévisée éponyme. Celui-ci présente des questions à choix multiples, des défis « vrai ou faux » et des mini-jeux dans 24 sujets différents. En tout, ce sont ainsi 6 800 questions qui pourront vous occuper entre amis ou en famille. Vous pouvez le récupérer gratuitement sur Prime Gaming en passant par cette page, via un code Epic Games Store.

Moonscars (GOG)

On termine le tour d'horizon des jeux gratuits qui vont quitter Prime Gaming le 19 février avec Moonscars. Là encore, gros changement d'ambiance avec ce titre développé par Black Mermaid. Il s'agit en effet d'un hack'n slash en 2D, avec une direction artistique et un gameplay qui rappellent très fortement les excellents Blasphemous. Âmes sensibles s'abstenir donc, car le titre se montre aussi difficile que son univers est sombre. Vous pouvez le récupérer gratuitement sur Prime Gaming en passant par cette page, de nouveau via un code GOG.

Comment faire pour récupérer ces jeux gratuits sur Prime Gaming ? La méthode est pour rappel très simple. D'abord, assurez-vous de faire partie du programme d'Amazon. Ensuite, il faut des comptes supplémentaires en fonction de la plateforme (Epic Games Store, GOG...).