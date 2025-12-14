En attendant la suite du programme des jeux gratuits que proposera Prime Gaming en décembre 2025, quatre jeux gratuits vont en effet bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Quatre jeux gratuits dont de vraies bombes vont bientôt quitter Prime Gaming

De genres très différents, les deux jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent ici partagent toutefois un point commun : une date butoir fixée au 17 décembre 2025 avant qu'ils ne disparaissent du service. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux par ordre alphabétique.

Another World: 20th Anniversary Edition (GOG)

Disponible jusqu’au 17 décembre 2025 sur Prime Gaming, Another World est donc le premier jeu de cette liste, qui revient dans une version anniversaire venant remettre en lumière l’un des jeux les plus cultes des années 90 avec une mise à niveau visuelle tout en préservant l’esprit du jeu original. Créé par Eric Chahi, ce jeu d’action plateforme propulse Lester Knight Chaykin dans un univers inconnu après une expérience scientifique qui tourne mal. Le résultat reste un modèle de narration minimaliste, soutenu par une esthétique unique et une ambiance toujours aussi marquante. Voyage nostalgique dans un autre monde gratuitement via un code GOG.

Empty Shell (GOG)

Changement radical avec le second jeu gratuit qui va quitter Prime Gaming le 17 décembre 2025 avec Empty Shell, issu du studio CC Arts. Entre roguelite et survival horror, Empty Shell captive en effet par son mystère. Vous y incarnez un citoyen japonais envoyé pour une mission de récupération sans plus de détail. Vous avancez lentement dans ce décor sordide où vous attendent des combats bien pêchus, le tout avec une ambiance oppressante grâce à un grain faisant penser au visionnage d'une vieille VHS. Plongée dans l'angoisse gratuite, une fois encore via un code GOG.

Fallout 76 (Microsoft Store)

Troisième jeu gratuit de Prime Gaming disponible jusqu’au 17 décembre 2025, Fallout 76 revient sur le service d'Amazon, alors que le jour de son départ marquera l'arrivée de la saison 2 de la très attendue série Fallout sur Prime Video. Ce jeu de Bethesda place quant à lui son récit Vingt-cinq ans après la chute des bombes, alors que vous partez explorer les Appalaches dans un vaste monde ouvert multijoueur. Grâce à une véritable pluie radioactive de mises à jour et nouveaux contenus, le titre ayant connu un début apocalyptique se porte désormais nettement mieux. Départ gratuit de l'Abri 76 pour s'en rendra compte via un code Microsoft Store.

Residual (GOG)

Place donc au dernier jeu gratuit Prime Gaming qui va quitter le service ce 17 décembre 2025 avec Residual, développé et édité par Orangepixel et sorti en 2021. Il est alors cette fois question d'un jeu d'exploration/survie en 2D dans un univers science-fiction. Comme dans Starbound avec lequel il partage d'ailleurs de nombreux points communs, il sera question de s'aventurer plus profondément dans la planète pour extraire des ressources rares, fabriquer des objets pour renforcer son personnage et réparer son vaisseau, en bravant de nombreux dangers extraterrestres, le tout dans des niveaux procéduraux. Rencontre avec le troisième type en terres inconnues gratuit via un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.