Tandis que le catalogue de Prime Gaming se garnit chaque semaine de nouveaux jeux gratuits en ce mois d'avril 2025, d'autres titres disponibles depuis un moment doivent en contrepartie céder leur place. En l'occurrence, cela concerne trois jeux en lien avec la science-fiction, mais radicalement différents dans leur approche respective. Petite piqûre de rappel à leur sujet, si d'aventure ils vous intéressent.

Trois jeux gratuits dans le genre SF à récupérer sur Prime Gaming avant leur décollage

L'un des trois jeux gratuits qui nous intéressent ici va quitter le service Prime Gaming aujourd'hui, tandis que les autres décolleront de leur côté le 16 et 17 avril. Abordons les donc dans l'ordre chronologique de leur départ.

Hardspace: Shipbreaker (via l'Epic Games Store)

Commençons donc par Hardspace: Shipbreaker, qui va quitter le service Prime Gaming aujourd'hui. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une simulation de désosseur de vaisseaux, développé par Blackbird Interactive, édité par Focus Entertainment et sorti en 2022. Nous y incarnons un employé de LYNX Corp. Notre objectif est de découper des vaisseaux spatiaux pour récupérer des matériaux précieux. Cela servira à obtenir de l'équipement plus puissant pour des tâches de plus grande envergure, et surtout payer notre dette d'un milliard de crédits à la compagnie. Le titre se montre aussi réaliste que possible s'agissant des règles régissant les déplacements dans l'espace, de l'absence de gravité à celle de l'oxygène en explorant d'immenses épaves. Une expérience qui se veut donc particulièrement immersive, à récupérer gratuitement sur cette page via un code Epic Games Store avant sa mise au rebut plus tard dans la journée.

Dark Sky (via GOG.com)

Passons ensuite au second jeu gratuit qui va bientôt quitter le service Prime Gaming : Dark Sky, développé par Ganymede Games, édité par Midwest Games et sorti en 2024. On passe cette fois à un jeu de deckbuilding narratif dans un univers qui se remet à peine d'une mystérieuse catastrophe planétaire. Avec notre équipage, il nous faudra élucider ce mystère. Tant dans sa direction artistique que dans son gameplay, ce titre rappelle grandement un monument du genre qu'est Slay the Spire, l'aspect rogue-lite en moins, et avec une seconde couche de jeu de stratégie au tour par tour. Rejoignez l'équipage gratuitement en passant par cette page, via un code GOG.com.

Gravity Circuit (via l'application Amazon Games)

On termine le tour d'horizon des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming avec Gravity Circuit, développé par Domesticated Ant Games, édité par Plug in Digital et sorti en 2023. Nouveau changement radical d'orientation ici, puisqu'il s'agit d'un jeu d'action plateforme en 2D résolument rétro, qui s'inspire grandement de la cultissime franchise Mega Man de Capcom. Nous y incarnons Kai, un héros de guerre dans un monde futuriste habité par des robots. Au fil des niveaux et de boss bien retors, il développera ses pouvoirs grâce au susnommé Gravity Circuit. Petit voyage dans la nostalgie gratuit en passant par cette page, via l'application Amazon Games.

Comment faire pour récupérer ces jeux gratuits sur Prime Gaming ? La méthode est pour rappel très simple. D'abord, assurez-vous de faire partie du programme d'Amazon. Ensuite, il faut des comptes supplémentaires en fonction de la plateforme (Epic Games Store, GOG...).

Avoir un abonnement Amazon Prime

Se rendre sur la page Prime Gaming

Direction « Jeux gratuits »

Cliquer sur « Obtenir le jeu »

Suivre les instructions spécifiques à chaque plateforme

Profiter !

