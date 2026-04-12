Tandis que Prime Gaming continue de dérouler son programme de jeux gratuits pour le mois d'avril 2026, ce sont donc prochainement quatre titres offerts qui vont devoir bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Un petit récapitulatif s'impose donc si d'aventure vous aviez raté le coche souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant la fin du temps imparti.

Quatre offres de jeux gratuits sur Prime Gaming qui appartiendront bientôt au passé

De genres très différents, les quatre jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent ici disposent toutefois d'une même date butoir avant qu'ils ne disparaissent du service : ils vont en effet partir le 15 avril 2026. Il convient donc de présenter chacun plus en détails.

Gunslugs: Rogue Tactics (GOG)

On ouvre le bal des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming avec Gunslugs Rogue Tactics, développé par Orangepixel, édité par HandyGames et sorti en 2019. Il s'agit d'un shooter qui mêle à la fois infiltration et stratégie en temps réel à travers de niveaux procéduraux. Avec son style rétro de belle facture, il vous plonge dans des missions commando ponctuées d'humour et de références aux films d'action les plus iconiques des années 1980. À vous seulement d'adapter votre tactique : foncer dans le tas et tout faire péter ou y aller de manière furtive pour éliminer vos ennemis à l'abris des regards. Faites votre choix en récupérant ce jeu gratuit avant le 15 avril 2026 via un code GOG.

Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder (GOG)

Second jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming, Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder, développé par Game Source Studio, édité par Iceberg Interactive et sorti en 2023, se présente comme son nom l'indique comme un deckbuilder ayant pour cadre le Japon féodal. Voyez-y une sorte de Slay the Spire nippon, avec en prime des mécaniques de gestion pour mener le pays à la victoire face à une invasion de démons. Une plutôt bonne pioche gratuite via un code GOG, à condition de dégainer l'offre avant le 15 avril 2026.

Total War: Rome II - Emperor Edition (Epic Games Store)

Troisième jeu gratuit qui va bientôt être un cadeau du passé par Prime Gaming, et très probablement LE titre phare du lot : Total War Rome 2, qui plus est dans son Emperor Edition. Développé par l'iconique studio Creative Assembly, édité par SEGA et sorti en 2013, ce jeu de grande stratégie vous plonge donc dans l'Antiquité alors que Rome règne en maître. Vous pourrez continuer à faire grandir l'Empire Romain, ou au contraire le faire tomber avec une faction adverse, ou écrire votre propre histoire dans d'autres régions de la Méditérannée. L'un des meilleurs Total War, même encore aujourd'hui, qui ouvre donc une page gratuite de son histoire via un code Epic Games Store, à condition de s'enrôler dans l'armée romaine avant le 15 avril 2026.

Turmoil (Epic Games Store)

Changement total d'époque avec le dernier jeu gratuit offert par Prime Gaming qui va bientôt être fossilisé, car on part à la fin du 19ème siècle avec Turmoil, développé et édité par Gamious et sorti en 2016. Il est par ailleurs cette fois question de forer pour trouver du pétrole comme en 1899. Le titre offre aux joueurs une adaptation visuellement charmante, du genre simulation inspirée par la ruée vers le pétrole du 19ème siècle en Amérique du Nord, avec des mécaniques particulièrement complexes pour offrir une forme de réalité historique, tout en restant ludique pour les amateurs de jeux du genre. De l'or noir à forer gratuitement via un code Epic Games Store avant le 15 avril 2026.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming). Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.

Source : Amazon Luna/Prime Gaming