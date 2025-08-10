Si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire, vous pouvez encore récupérer ces trois très bons jeux gratuits sur Prime Gaming avant qu'ils ne disparaissent.

Après avoir tout récemment dévoilé les jeux gratuits à venir en août 2025 sur Prime Gaming, trois très bons titres vont justement bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Une petite piqûre de rappel s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à vos ludothèques Amazon Games, Epic Games, GOG ou autres avant qu'il ne soit trop tard.

Trois belles pépites à récupérer gratuitement sur Prime Gaming avant leur départ

De genres très différents, deux jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent partagent cependant un point commun : une date butoir fixée au 11 août, et le troisième au 13 août 2025, avant qu'ils ne disparaissent du service. Le temps est donc compté pour en profiter, et voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux, par ordre de priorité.

Amnesia The Dark Descent (Epic Games Store)

On démarre très fort la liste des trois jeux gratuits qui vont très prochainement quitter le service Prime Gaming avec l'excellent et terrifiant Amnesia: The Dark Descent, un survival horror sorti en 2010 et développé par Frictional Games à la première personne culte, même 15 ans après sa sortie, centré sur l'immersion, l'exploration, et la folie à l'état pur. Vous pouvez l'obtenir gratuitement via un code Epic Games Store... si toutefois vous l'osez.

Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II (GOG)

On change radicalement d'ambiance avec le second jeu gratuit encore disponible jusqu'au 11 août 2025 avec un vénérable titre, mais toujours aussi bon aujourd'hui : Star Wars Jedi Knight Dark Forces II, développé par LucasArts et sorti en 1997. Dark Forces II est ainsi la suite directe d'un des plus grands FPS de toute la saga Star Wars, aux commandes de Kyle Katarn, mais cette fois à la troisième personne. Ce titre plaçait avec brio les premiers jalons vers l'emblématique série Jedi Knight, et notamment le toujours aussi excellent Jedi Academy sorti en 2003. Plongée nostalgique et gratuite dans la Force avant la fin du mois via un code GOG.

Station to Station (Amazon Games)

Terminus des jeux gratuits qui vont bientôt quitter le service Prime Gaming, mais cette fois le 13 août 2025, avec Station to Station, un autre jeu indépendant qui devrait plaire aux passionnés de trains, développé par Galaxy Grove, édité par Plug In Digital et sorti en 2023. Le twist de ce titre, c'est qu'il s'agit en effet d'un jeu qui se veut minimaliste, avec une direction artistique tout en cubes et en voxel, qui vous donne libre cours à votre créativité. Embarquement gratuit via un code sur l'application Amazon Games.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez ainsi tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.