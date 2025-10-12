Tandis que Prime Gaming déroule en ce moment son planning de jeux gratuits d'octobre 2025, qui a vu sortir cette semaine l'excellent XCOM 2 et Vampire The Masquerade: Reckoning of New York, un tel arrivage implique fatalement que d'autres jeux gratuits présents depuis un moment doivent partir pour leur laisser la place. En l'occurrence, il est question de trois très bons titres qui vont partir prochainement.

Trois bons jeux gratuits à récupérer rapidement sur Prime Gaming

De genres très différents, les trois jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent partagent ceci dit un point commun : une date butoir fixée au 15 octobre 2025 avant qu'ils ne disparaissent du service. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux par ordre alphabétique.

Spelljammer: Pirates of Realmspace (GOG)

Ces derniers temps, Prime Gaming s'est donné comme mission de faire (re)découvrir gratuitement de très vieux jeux dans l'univers de Donjons & Dragons, et tel est justement le cas de Spelljammer: Pirates of Realmspace, qui va quitter le service le 15 octobre 2025. Développé par Cybertech, édité par SNEG et sorti en 1992, il s'agit d'un RPG qui s'adresse ainsi aux nostalgiques des très vieux jeux PC, avec une interface clairement d'un autre âge, mais qui permet d'incarner un pirate de l'espace et des différents plans de D&D comme rarement au format vidéoludique. Vous pouvez donc mettre les voiles gratuitement via un code GOG.

Tin Hearts (GOG)

Changement radical de genre et d'ambiance avec le second jeu gratuit qui va quitter Prime Gaming ce 15 octobre 2025 avec Tin Hearts, développé par Rogue Sun, édité par Wired Productions et sorti en 2023. Il s'agit cette fois d'un titre inspiré du jeu Lemmings, dans lequel vous guidez une escouade de petits soldats de plomb à travers un monde magique rempli de jouets. Créé par certains développeurs à l’origine de la série Fable, ce jeu d’aventure et de puzzle a ainsi reçu de nombreux avis élogieux de la presse comme des joueurs. Retour magique en enfance gratuit via une fois encore un code GOG.

Tower of Time (GOG)

On conclut notre périple avec le troisième jeu gratuit Prime Gaming qui va partir le 15 octobre 2025 avec Tower of Time, développé et édité par Event Horizon et sorti en 2018. Il s'agit cette fois d'un mélange entre RPG et jeu tactique en temps réel. Comme son nom l'indique, il vous faudra donc braver la Tour du Temps avec un groupe hétéroclite d'aventuriers montant progressivement en puissance et en équipement. Le temps est ainsi une mécanique essentielle, puisqu'il sera possible de ralentir ou accélérer l'action, pour affiner votre tactique contre des groupes d'adversaires toujours plus retors. Il vous reste d'ailleurs encore un peu de Temps pour l'ajouter gratuitement à votre ludothèque, encore via un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.