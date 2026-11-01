Prime Gaming va bientôt faire le ménage dans ses jeux gratuits, avec le départ de deux titres issus de licences cultes, ne les ratez pas tant qu'ils sont encore disponibles.

Alors que Prime Gaming vient de distribuer la dernière vague de jeux gratuits de son programme d'octobre 2026, et en attendant de connaître le programme de novembre 2026, deux des titres offerts en début de mois vont en effet bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants : DOOM 2016 et Five Nights at Freddy's: Into the Pit. Un petit récapitulatif s'impose donc si d'aventure vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Deux jeux gratuits ultra cultes encore disponibles sur Prime Gaming jusqu'au 4 novembre 2026

Ce sont donc deux jeux gratuits qui vont bientôt quitter le service Prime Gaming, et ce plus précisément le mercredi 4 novembre 2026 :

DOOM 2016 (GOG) : le reboot culte du FPS signé id Software, où l'on massacre des hordes de démons sur Mars ;

(GOG) : le reboot culte du FPS signé id Software, où l'on massacre des hordes de démons sur Mars ; Five Nights at Freddy's Into the Pit (Epic Games Store) : une aventure horrifique en pixel art dans l'univers de la saga FNAF.

Rien de plus simple. Il vous suffit en effet :

D'avoir un abonnement actif à Amazon Prime ;

; Puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming) ;

; Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes : un code à saisir sur GOG pour DOOM, et la liaison de vos comptes Amazon et Epic Games pour Five Nights at Freddy's Into the Pit ;

Pensez cependant à ne pas attendre trop longtemps, ces offres sont disponibles pour une durée limitée, comme tel est justement le cas avec celles qui nous intéressent ici.

DOOM 2016 : le reboot culte de la légendaire franchise FPS d'id Software encore gratuit sur Prime Gaming

On commence dans l'ordre alphabétique par le jeu gratuit encore disponible sur Prime Gaming qui est clairement le plus explosif du lot : DOOM, développé par id Software, édité par Bethesda Softworks et sorti en 2016. Ce reboot de la licence fondatrice du FPS vous plonge dans la peau du Doom Slayer, seul rempart face aux démons qui ont envahi le complexe de recherche de l'Union Aerospace Corporation sur Mars. Ici, pas question de se mettre à couvert ou d'attendre que sa santé remonte : il faut foncer, enchaîner les exécutions sanglantes et faire parler un arsenal dévastateur, le tout porté par la bande-son légendaire de Mick Gordon. À noter que la version GOG, sans DRM, se limite à la campagne solo. Carnage démoniaque au Super Shotgun offert gratuitement via un code GOG.

Five Nights at Freddy's Into the Pit, une aventure horrifique originale encore à récupérer gratuitement chez Amazon Luna

Changement radical d'ambiance, mais pas forcément de niveau de stress, avec le second jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming : Five Nights at Freddy's Into the Pit, développé et édité par Mega Cat Studios et sorti en 2024. Ce spin-off de la célèbre saga horrifique de Scott Cawthon délaisse alors la vue à la première personne pour une aventure en 2D au style pixel art rétro. Vous y incarnez Oswald, un jeune garçon qui découvre qu'une piscine à balles d'une pizzeria délabrée le transporte dans le passé. Pendant cinq nuits, il faudra ainsi voyager entre les époques, résoudre des énigmes, rassembler des indices et rester caché pour échapper à la menace qui vous traque, sachant que votre vie n'est pas la seule en jeu. Frissons rétro offerts gratuitement via un code Epic Games Store.

Source : Prime Gaming