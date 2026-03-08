Alors que Prime Gaming à récemment dévoilé ce qui attend ses abonnés en mars 2026, ce sont donc prochainement deux titres offerts qui vont en effet bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Un petit récapitulatif s'impose donc si d'aventure vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Deux jeux gratuits bientôt disparus de Prime Gaming

De genres très différents, les deux jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent ici disposent également de deux dates butoirs différentes avant qu'ils ne disparaissent du service : l'un va en effet s'en aller le 9 mars 2026, tandis que l'autre le suivra le 11 mars 2026. Il convient donc de présenter chacun plus en détails par ordre de priorité.

Reflections of Life: Dark Architect - Collector's Edition (Amazon Games)

Commençons donc par le premier jeu gratuit de Prime Gaming qui va partir le plus vite, et qui représente un genre qui a l'habitude de figurer sur le service depuis un moment : Reflections of Life: Dark Architect - Collector's Edition, développé par GrandMA Studios, édité par Big Fish Games et sorti en 2016. Il s'agit en effet d'un jeu d'aventure d'objets cachés en point and click. Tout au long du jeu, les joueurs sont chargés dans la peau de Grace de trouver une liste d'objets cachés dans une scène particulière et de terminer occasionnellement divers mini-jeux/puzzles. Cette édition collector comprend par ailleurs un niveau supplémentaire et d'autres bonus pour compléter l'expérience. Vous pouvez donc le récupérer gratuitement sur Prime Gaming via un code Amazon Games jusqu'au 9 mars 2026.

Dread Templar (Amazon Games)

Le second jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming offre un changement radical d'ambiance, puisqu'il s'agit d'un FPS développé par T19 Games, édité par Plug In Digital et sorti en 2023 : Dread Templar. Il s'agit plus précisément de ce qu'on appelle affectueusement un boomer shooter qui vous fait incarner un héros qui cherche à se venger d'une entité démoniaque lui ayant fait subir les pires châtiments. Le jeu propose une tonne d'armes différentes, mais surtout plus de 100 améliorations à associer pour personnaliser son gameplay et annihiler tous les monstres qui se dresseront sur votre chemin. Violente vengeance gratuite sur Prime Gaming via un code Amazon Games jusqu'au 11 mars 2026.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming). Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.

Source : Amazon Luna/Prime Gaming