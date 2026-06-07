On vous propose une nouvelle piqûre de rappel des jeux gratuits à récupérer sur Prime Gaming avant leur départ, avec ici deux jeux dont un cultissime.

Tandis que Prime Gaming (désormais Amazon Luna) continue de déployer son programme de jeux gratuits pour ce mois de juin 2026, deux titres encore en lice depuis un moment vont justement bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux petits nouveaux à venir. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Deux jeux gratuits à ne pas manquer avant leur départ de chez Prime Gaming

De genres très différents, les deux jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent partagent ceci dit un point commun : une date butoir fixée au 10 juin 2026 avant qu'ils ne disparaissent du service. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux.

Fruitbus (GOG)

Premier jeu gratuit de la liste des titres qui vont bientôt quitter Prime Gaming, voici venir Fruitbus, développé par Krillbite, édité par Silver Lining Interactive et sorti en 2024. Dans un esprit cosy et léger, ce petit jeu indépendant est une aventure culinaire aussi colorée que rafraîchissante. Apprêtez-vous à prendre le volant d'un foodtruck spécialisé dans les fruits pour nourrir une foule d'animaux anthropomorphes et goulus. Dans la même veine que le récent Outbound, il vous implique davantage dans l'expérience puisque vous mettez la main à la pâte pour la conduite, la cueillette, la cuisine et le service. Doté d'une évaluation « très positive » sur Steam, il mérite au moins qu'on goûte gratuitement à ses plats à base de fruit en passant par un code GOG.

Mafia II Definitive Edition (GOG)

Place ensuite au second jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming, et très certainement le morceau le plus appetissant du lot, avec rien de moins que Mafia II Definitive Edition, développé par Hangar 13, édité par 2K Games et sorti en 2020. Huit ans après The City of Lost Heaven, sa suite nous replongeaient dans les méandres de la pègre à Ember Bay, alors que les États-Unis sortent de la Seconde Guerre Mondiale. Dans la peau de Vito Scaletta, immigré sicilien, on part à la rencontre de la famille Clemente, qui va nous entraîner dans des activités illégales qui vont changer le cours de notre vie. Un jeu d'aventure absolument culte qui fête ses 15 ans et rendu dans sa plus belle version grâce à une Definitive Edition incluant tous ses DLC. Entrée dans la famille du crime organisé gratuite encore via un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Prime Gaming (maintenant Amazon Luna). Là, vous trouverez donc tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.