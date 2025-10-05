Pour accompagner l'annonce des nouveaux jeux gratuits à venir sur Prime Gaming en octobre 2025, d'autres titres présents sur le catalogue doivent fatalement partir pour leur laisser de la place. Cette semaine, il est question de trois jeux gratuits issus d'énormes licences à qui il faudra bientôt dire adieu. Il reste cependant un peu de temps pour les ajouter à votre ludothèque, si le cœur vous en dit. Une petite piqûre de rappel s'impose donc.

Trois jeux gratuits de licences emblématiques à récupérer avant leur départ de Prime Gaming

Les jeux gratuits bientôt plus disponibles sur Prime Gaming qui nous intéressent sont en réalité proposés en deux lots : d'un côté, un excellent jeu récent dans l'univers Marvel, et de l'autre une collection de deux vénérables titres inspirés du célèbre jeu de rôle Donjons & Dragons. Le premier va quitter le service le 6 octobre 2025, et la collection va de son côté partir le 8 octobre 2025. Il convient donc de les présenter plus en détail, en parant au plus pressé.

Marvel's Midnight Suns (Epic Games Store)

On démarre très fort avec le premier jeu qui va quitter Prime Gaming ce 6 octobre 2025, puisqu'il s'agit de Marvel's Midnight Suns, développé par Firaxis Games, édité par 2K Games et sorti en 2022. Comme son nom l'indique, vous contrôlerez de nombreux super-héros iconiques de Marvel au sein des Midnight Suns, dont la mission est d'arrêter la démone Lilith. Pour cela, vous les commanderez avec le Chasseur, votre propre super-héros, et gérerez votre équipe en nouant des liens avec eux, et en menant des combats mélangeant jeu de stratégie tactique et jeu de cartes. Un très bon jeu vidéo Marvel en somme, à récupérer gratuitement de toute urgence via une code Epic Games Store.

Dungeons & Dragons: Ravenloft Series (GOG)

Place donc à la collection qui va quant à elle quitter Prime Gaming le 8 octobre 2025, avec Dungeons & Dragons: Ravenloft Series. Celle-ci comporte deux vénérables adaptation de la franchise, à savoir Ravenloft: Strahd's Possession et Ravenloft: Stone Prophet, développés par DreamForge Entertainment, édités par SNEG et sortis en... 1994, soit plus de 30 ans. Cette collection va donc bientôt rejoindre d'autres très vieux Donjons & Dragons qui ont quitté le service ces derniers mois. En l'occurrence, la série Ravenloft vous propose d'entrer dans un monde d'horreur et d'aventure gothiques et égyptiens, aux commandes d'un groupe d'aventuriers qui va braver de sombres donjons emplis d'horribles créatures du folklore vampirique et égyptien. Une aventure sinistre pleine de nostalgie vous attend, si vous l'osez, via un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez ainsi tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.