Alors que Prime Gaming (Amazon Luna maintenant) à récemment distribué les derniers jeux gratuits de son programme de juillet 2026, et en attendant de découvrir ce qu'il prépare pour le mois d'août 2026 à ses abonnés, ce sont donc prochainement trois titres offerts qui vont en effet bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Trois jeux gratuits de qualité dans leur domaine vont bientôt Prime Gaming

De genres très différents, les trois jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent ici disposent par ailleurs de dates de départ différentes. Deux d'entre eux vont en effet partir le 5 août 2026, tandis que le dernier les suivra le 8 août 2026. Il convient donc de présenter chacun plus en détails par ordre de priorité.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming). Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.

LONESTAR (Epic Games Store)

On commence ce rappel des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming avec LONESTAR, développé par Math Tide, édité par Thermite Games et sorti en 2024. Si vous aviez adoré FTL, alors ce titre ne pourra que vous plaire, car il propose en substance la même expérience : améliorer son vaisseau spatial dans des parties à base de combats stratégiques, dans un format rogue-like, mais avec en supplément une dynamique deckbuilder. L'autre différence avec FTL est qu'on incarne ici un chasseur de primes qui doit capturer des criminels éparpillés à travers l'univers. Entrée en vitesse lumière pour plus de justice galactique gratuitement via un code Epic Games Store jusqu'au 5 août 2026.

Symphony of War The Nephilim Saga (Epic Games Store)

On quitte l'espace pour remonter le temps dans un monde heroic fantasy afin de présenter le deuxième jeu gratuit offert par Prime Gaming qui va bientôt s'en alelr du service : Symphony of War The Nephilim Saga, développé par Dancing Dragn Games, édité par indie.io et sorti en 2022. Il est cette fois question d'un RPG stratégique au tour par tour en 2D proposant une campagne généreuse de 30 à 40 heures, plus de 50 classes de personnages et une grande profondeur tactique tant dans la gestion de ses troupes que dans les combats se déroulant autant comme dans des JRPG au tour par tour que dans des jeux de stratégie tactiques à la Fire Emblem ou Might and Magic. Une symphonie hétéroclite, et un poste de général offert gratuitement via un code Epic Games Store jusqu'au 5 août 2026.

Regular Factory Escape Room (GOG)

On termine le récapitulatif des jeux gratuits qui vont bientôt quitter le service Prime Gaming avec Regular Factory: Escape Room, développé et édité par mc2games et sorti en 2022. Comme son nom l'indique, ce titre d'une licence récurrente sur le service d'Amazon vous propose de participer à un Escape Game dans une usine en apparence normale, mais qui cache bien des secrets. Vous devrez donc l'explorer de fond en comble, réparer des systèmes et interagir avec divers outils pour tenter de vous en échapper. Échappée belle du travail à la chaîne en usine gratuit via un code GOG jusqu'au 8 août 2026.

Source : Prime Gaming/Amazon Luna