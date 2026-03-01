Avant qu'ils ne quittent bientôt Prime Gaming, vous avez encore un peu de temps pour récupérer et garder un tas de jeux gratuits actuellement offerts par le service, foncez.

Alors que Prime Gaming a cette semaine terminé de déployer son programme de jeux gratuits pour ce mois de février 2026 et en attendant de voir ce qu'il réserve pour mars, un tas de titres en lice depuis un moment vont justement bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Cinq jeux gratuits à ne pas manquer avant leur départ de Prime Gaming

De genres très différents, les trois jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent partagent ceci dit un point commun : une date butoir fixée au 4 mars 2026 avant qu'ils ne disparaissent du service. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux.

Al-Qadim : The Genie's Curse (GOG)

Premier jeu gratuit de cette sélection de titres qui vont bientôt quitter Prime Gaming et pas des moindres, Al-Qadim The Genie's Curse est un action-RPG très old school tiré de la licence légendaire Donjons & Dragons. Dans ce jeu, vous incarnez le fils d'un sultan dont le clan a perdu de sa superbe. Vous devrez lutter pour affronter les puissants Seigneurs Génies et laver l'honneur de votre famille. Rare pour l'époque, le jeu propose des combats dynamiques en temps réel et un zeste de RPG. Une expérience à l'ancienne qui peut parfois être quelque peu difficile, mais rien d'insurmontable. Faites un vœu pour l'ajouter gratuitement via un code GOG.

© SNEG

ELDERBORN (GOG)

Second jeu gratuit offert par Prime Gaming qui va bientôt quitter le service, ELDERBORN est un slasher d'action fantasy débridé qui plaira non seulement aux amateurs de baston mais aussi aux fans de métal. Comme Hellsinger, ElLDERBORN accompagne ses séquences d'action ultra dynamiques avec de délicieux riffs de métal. Pas de flingue ni quoi que ce soit de lié au rythme toutefois, le titre propose un gameplay plus classique et immédiat et fait surtout la part belle aux combats brutaux et viscéraux au corps-à-corps avec pas moins de 11 armes de mêlée différentes. Un pur headbanger en perspective et gratuit via un code GOG.

LEGO 2K DRIVE (Epic Games Store)

Troisième jeu gratuit encore en lice via Prime Gaming jusqu'au 4 mars 2026 : LEGO 2K Drive. Si vous aimez la série Forza Horizon et les LEGO, alors ne manquez pas l'occasion de récupérer ce jeu sans surcoût. Vous pourrez en effet explorer un monde connecté dans des véhicules à construire brique par brique. De nombreuses activités pourront vous occuper, avec ou contre d'autres pilotes constructeurs en herbe. Entrez dans une course toute en brique gratuitement via un code Epic Games Store.

Living Legends : The Crystal Tear - Collector's Edition (Amazon Games)

Les habitués de Prime Gaming le savent, le service d’Amazon adore les jeux d’objets cachés et d’enquête. Living Legends: The Crystal Tear - Collector's Edition est justement le dernier exemple en date à bientôt le quitter. Dans le ce titre orienté puzzles, vous plongez ainsi dans un monde féerique pour sauver une ville magique menacée par une mystérieuse malédiction. Vous êtes alors chargé de résoudre des énigmes et de trouver des objets cachés pour dévoiler les secrets d'une ancienne prophétie. La Collector's Edition comprend des bonus exclusifs, des objets inédits et des éléments de gameplay enrichis. Enchantement cristallin et gratuit via un code Amazon Games.

Technotopia (Amazon Games)

Construire une utopie grâce à une IA ultra intelligente, voici le pitch proposé par le dernier jeu gratuit offert via le Prime Gaming qui va bientôt s'en aller du service. Technotopia est un city builder d'un nouveau genre qui mélange stratégie, gestion et jeu de cartes. Sur une vaste grille composée de tuiles, il faudra poser divers bâtiments tirés au sort depuis un deck de cartes aléatoire en faisant attention à ce que les bâtiments liés les uns aux autres se complètent pour maximiser les gains de ressources et débloquer des améliorations. Durant la partie, des événements aléatoires viendront également pimenter les choses, vous obligeant à prendre des décisions réfléchies. Travaillez main dans la main avec l'IA pour construire le futur de votre ville gratuitement via un code Amazon Games.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Prime Gaming (maintenant Amazon Luna). Là, vous trouverez donc tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.