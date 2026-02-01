En attendant de découvrir la liste des jeux gratuits que proposera Prime Gaming à ses abonnés en février 2026, ce sont donc prochainement quatre titres offerts qui vont en effet bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Un petit récapitulatif s'impose donc si d'aventure vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Quatre jeux gratuits bientôt disparus de Prime Gaming, avec de très bonnes pioches

De genres très différents, les neuf jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent ici partagent toutefois quelques points commun : une date butoir fixée pour deux d'entre eux au 2 février 2026, et le 4 février 2026 pour les deux autres, avant qu'ils ne disparaissent du service. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux par ordre alphabétique et de priorité.

Deus Ex Mankind Divided (Epic Games Store)

Commençons très fort avec le premier jeu qui va quitter Prime Gaming ce 2 février 2026, et définitivement pas des moindres : Deus Ex Mankind Divided, développé et édité par Eidos et sorti en 2016. Mise aux oubliettes par Square Enix puis Embracer, Deux Ex est de ces licences qui ont une aura particulièrement forte auprès de certains joueurs. Et pour cause, car il s'agit du dernier épisode d'une série emblématique de RPG cyberpunk vous mettant dans la peau d’Adam Jensen, un agent infiltré qui doit mettre fin à une vaste conspiration à l'échelle mondiale alors que les humains augmentés sont désormais des parias. Plongée dans la conspiration gratuite grâce à un code Epic Games Store.

Dreamscaper (Epic Games Store)

Second jeu qui va quitter Prime Gaming ce 2 février 2026, et encore un jeu de belle facture : Dreamscaper, développé par Afterburner Studios, édité par indie.io et sorti en 2021. Il est cette fois question d'un roguelite hack and slash dynamique et nerveux qui pioche du côté des jeux de combats, des schmup et des dungeon crawlers. Un jeu potentiellement de rêve pour certains, et pour cause, puisque les donjons qu'on y explore proviennent en effet des rêves torturés de Cassidy, notre personnage, tandis qu'on peut aussi la suivre dans son quotidien éveillé. Voyage gratuit dans le monde des rêves encore via un code Epic Games Store.

GYLT (Amazon Games)

Place ensuite au premier jeu qui va quitter quant à lui Prime Gaming le 4 février 2026, avec GYLT, développé par Tequila Works, Parallel Circles, édité par Plug In Digital et sorti en 2023. GYLT est un jeu d’aventure qui combine de l’infiltration, du combat, et des puzzles, ainsi qu'une expérience narrative nous plongeant dans une histoire se déroulant dans les années 90, dans un village fantasmagorique, lien entre le monde intérieur d'une jeune adolescente et ses problèmes de harcèlement dans la vie réelle. Retour dans un passé torturé gratuitement via un code Amazon Games.

New Tales from the Borderlands (Epic Games Store)

Dernier jeu de ce récapitulatif et qui va quitter Prime Gaming ce 4 février 2026 : New Tales from the Borderlands, développé par Gearbox, édité par 2K Games et sorti en 2022. Suite de l'excellent Tales from the Borderlands par Telltale, ce nouvel épisode hélas nettement moins marquant de Gearbox nous place quant à lui dans la peau d'Anu, Octavio et Fran lors du pire jour de leur vie, puisqu'ils devront affronter une invasion planétaire, un monstre redoutable et, pire que tout, un capitaliste sans pitié. Retour sur Prométhée gratuitement via un code Epic Games Store.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.