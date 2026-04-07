Prime Gaming a récemment annoncé la liste des jeux offerts à ses abonnés tout au long du mois d'avril 2026 avec de belles additions au programme. Mais c'est probablement ceux qui ont initié le mouvement qu'on retiendra le plus tant il s'agit de titres phares dans leur catégorie. Même s'ils sont encore disponibles pour un moment, il convient donc de présenter plus en détail les deux titres actuellement récupérables sur le service gaming d'Amazon.

Total War Pharaoh Dynasties conquiert Prime Gaming

On commence en force avec l'un des derniers jeux du célèbre studio Creative Assembly, à qui l'on doit l'emblématique série des jeux Total War, avec SEGA à l'édition. Alors qu'on attend fébrilement de voir ce que donnera sa vision de la guerre totale dans l'univers de Warhammer 40,000 ou Medieval 3 pour les férus d'histoire, Prime Gaming permet à ses abonnés jusqu'au 6 mai de récupérer gratuitement le dernier jeu historique du studio britannique : Total War Pharaoh Dynasties, sorti en 2024.

Comme son nom l'indique, ce titre offert actuellement sur Prime Gaming via un code Epic Games Store permet de mener une guerre totale à travers le monde antique, de la mer Égée à la Mésopotamie et de traverser l'effondrement de l'âge du bronze, en bâtissant sa dynastie et son arbre généalogique et en menant sa faction de prédilection à la victoire grâce à de nouvelles cultures, unités et mécanismes de combat par rapport au jeu original.

XCOM Enemy Unknown disponible dans un Pack Complet

En plus de Total War Pharaoh Dynasties, c'est la cultissime licence XCOM qui envahit Prime Gaming en ce début de mois d'avril 2026 en tant que jeu gratuit à l'attention de ses abonnés. En attendant un Zero Company qui se présente comme un digne successeur à la sauce Star Wars, la mythique franchise de jeux tactiques qui aura marqué toute une génération et inspiré de nombreux jeux débarque donc sur le service gaming d'abonnement d'Amazon avec Enemy Unknown, développé par Firaxis, édité par 2K et sorti en 2014 dans une version Complete Pack, qui inclut donc le jeu de base et ses nombreux contenus additionnels pour une expérience complète, disponible jusqu'au 1er juillet 2026.

C’est donc le moment ou jamais de se laisse tenter si vous n’avez pas encore touché à la série. XCOM est une série de jeu tactique au tour par tour où l’on contrôle des unités affrontant les forces aliens qui tentent d’envahir le monde en tirant profit des dernières technologies, dont celles de l'ennemi, pour améliorer ses troupes et leurs équipements. C'est l'une des franchises les plus réussies et appréciées dans son genre, et vous pouvez vous l'offrir gratuitement sur Prime Gaming grâce à un code GOG.

Source : Prime Gaming