Comme chaque semaine, Prime Gaming va bientôt procéder à un petit nettoyage de ses vieux jeux gratuits avec deux titres issus de licences cultes à ne pas rater.

Alors que Prime Gaming à récemment distribué les derniers jeux gratuits de son programme d'avril 2026, et en attendant de découvrir ce qu'il prépare pour le mois de mai 2026, ce sont donc prochainement deux titres offerts qui vont en effet bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Un petit récapitulatif s'impose donc si d'aventure vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Deux jeux gratuits issus de licences cultes qui vont bientôt Prime Gaming

De genres très différents, les deux jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent ici disposent toutefois d'une date butoir identique avant qu'ils ne disparaissent du service : le 6 mai 2026. Il convient donc de présenter chacun plus en détails un par un.

Total War Pharaoh Dynasties (Epic Games Store)

On commence en force ce récapitulatif des jeux qui vont bientôt quitter Prime Gaming avec l'un des derniers jeux du célèbre studio Creative Assembly, à qui l'on doit l'emblématique série des jeux Total War, avec SEGA à l'édition. Alors qu'on attend fébrilement de voir ce que donnera sa vision de la guerre totale dans l'univers de Warhammer 40,000 ou Medieval 3 pour les férus d'histoire, le service d'Amazon permet donc à ses abonnés jusqu'au 6 mai de récupérer gratuitement le dernier jeu historique du studio britannique : Total War Pharaoh Dynasties, sorti en 2024.

Comme son nom l'indique, ce titre offert pendant encore quelques jours sur Prime Gaming via un code Epic Games Store permet de mener une guerre totale à travers le monde antique, de la mer Égée à la Mésopotamie et de traverser l'effondrement de l'âge du bronze, en bâtissant sa dynastie et son arbre généalogique et en menant sa faction de prédilection à la victoire grâce à de nouvelles cultures, unités et mécanismes de combat par rapport au jeu original.

Tiny Tina's Wonderlands (Epic Games Store)

Le second jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming frappe tout aussi fort, mais cette fois en vue à la première personne, puisqu'il s'agit de Tiny Tina's Wonderlands, développé par Gearbox, édité par 2K Games et sorti en 2022. Spin-off majeur de la célèbre franchise Borderlands, le jeu vous propose d'incarner différents héros aux compétences uniques pour prendre part à une grande partie de jeu de rôle organisé par l'explosive Tiny Tina.

Dans une vaste campagne qui vous tiendra en haleine pendant plusieurs dizaines d'heures, vous devrez décimer des boss, monter en puissance et looter des armes par milliers comme dans tous les jeux de la licence. Du endgame attend également les plus courageux avec de nouveaux défis bien retors. Vous pouvez donc récupérer gratuitement Tiny Tina's Wonderlands grâce à Prime Gaming jusqu'au 6 mai 2026 via un code Epic Games Store.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming). Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.

Source : Amazon Luna/Prime Gaming