Jouer sur PC n’a jamais été un loisir particulièrement bon marché, et la tendance est loin de s’être arrangée cette année. L'industrie de la tech poursuit sa mutation, sous l’impulsion de l’IA et de son appétit démesuré pour les ressources, RAM et autres composants compris. Les prix flambent pour le grand public, les constructeurs augmentent tour à tour le prix de leurs machines, et ce sont les joueurs qui trinquent. A défaut de réellement enrayer le phénomène, certaines boutiques, quelques éditeurs et autres avantages inclus dans divers abonnements multiplient les occasions de remplir sa bibliothèque sans passer par la caisse. C’est notamment le cas des jeux gratuits Prime Gaming.

Inclus dans l’abonnement Prime classique, le service d’Amazon permet en effet de récupérer chaque mois une dizaine de jeux gratuits, distribués chaque semaine. Quatre nouveaux titres peuvent ainsi être réclamés pour mieux être conservés indéfiniment ensuite. Petit tour d’horizon.

G.I. Joe: Wrath of Cobra

C’est loin d’être le meilleur jeu de la licence, mais c’est gratuit. G.I. Joe: Wrath of Cobra est un beat’em up à l’ancienne revendiquant ouvertement son héritage arcade. Ce jeu gratuit Prime Gaming est jouable aussi bien en solo qu’en coopération. Les joueurs y incarnent plusieurs figures emblématiques de l’univers, dont Snake Eyes, afin de traverser une succession de niveaux pris d’assaut par les troupes de Cobra.

Paradise Killer gratuit avec Prime Gaming

Changement de décor et d’ambiance avec ce mélange singulier entre le roman policier, petit monde ouvert et esthétique vaporwave, ce second jeu gratuit Prime Gaming emmène les joueurs hors de la réalité. Dans la peau de Lady Love Dies, enquêtrice qui tentera de percer le mystère du massacre du Conseil dirigeant ce monde alternatif. Il faudra alors fouiller chaque recoin à la recherche du moindre indice, interroger des suspects et créer un dossier béton sur l’hypothétique tueur. Un jeu gratuit Prime Gaming qui a rencontré un petit succès critique, à son échelle, avec une note de 4,5/5 sur Steam, basée sur des milliers d’avis.

Sin Slayers: Reign of the 8th

Derrière ses faux airs de RPG dark fantasy en pixel art, Sin Slayers: Reign of the 8th est avant tout un roguelite mâtiné de combats tactiques au tour par tour. Les joueurs prennent ainsi la tête d’une bande d’aventuriers pas forcément recommandables qui vont affronter les huit péchés capitaux en prenant leur vice sur eux. Un jeu gratuit avec Prime Gaming, donc.

Tested on Humans: Escape Room gratuit avec Prime Gaming

On termine cette nouvelle fournée de jeux gratuits Prime Gaming avec un point’n click d’évasion. Piégés dans un mystérieux centre de recherche, les joueurs enchaînent diverses salles en résolvant une succession d’énigmes, de codes à déchiffrer et autres casse-têtes. Un jeu d’escape room simple et court, mais qui a su séduire les amateurs du genre. A récupérer gratuitement avec Prime Gaming, donc.