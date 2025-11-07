Après un mois d'octobre 2025 sur le thème d'Halloween, voici tous les jeux gratuits de novembre 2025 à venir sur Prime Gaming et Amazon Luna, et le service fait très fort.

Le mois précédent, Prime Gaming a principalement misé sur les festivités en lien avec Halloween pour garnir son catalogue, avec notamment plusieurs jeux s'inscrivant dans le célèbre univers de World of Darkness, mais aussi Fallout avec Fallout 3 et New Vegas, ou encore l'excellent XCOM 2, en plus de plusieurs gros jeux disponibles via Amazon Luna, le pendant Cloud Gaming du service. Le mois de novembre 2025 s'avère également bien garni, avec encore plusieurs titres issus de grosses licences, tant côté natif que Cloud Gaming. Voyons tout cela plus en détail.

Un programme très chargé de jeux gratuits pour novembre 2025 sur Prime Gaming

Une fois encore, Prime Gaming va compter ce mois-ci plusieurs jeux issus de grosses licences pour garnir le mois de novembre 2025 de gros titres à découvrir gratuitement pour les abonnés. Après Borderlands 3 disponible via Amazon Luna le mois précédent, on compte notamment ce mois-ci dans le programme classique New Tales from the Borderlands de feu Telltale. Pour rester dans le thème post-apo, la franchise Fallout est encore, en amont de la sortie de la saison 2 de la série éponyme sur Prime Video le 17 décembre 2025, en vedette, avec cette fois un Fallout 76 qui se porte désormais bien mieux qu'à ses tristes débuts.

Autrement, Prime Gaming compte encore nous faire (re)découvrir courant novembre 2025 de très vieux jeux estampillés Donjons & Dragons, avec ici les séries Dark Sun et Krynn. Parmi les autres jeux gratuits notables de ce mois-ci, on peut également citer Lovecraft's Untold Stories, Fort Solis, PlateUp! ou encore Gunslugs. Voici dans le détails le calendrier des jeux gratuits à surveiller tout au long du mois de novembre 2025 sur le service :

Les jeux gratuits disponibles dès maintenant

Dungeons & Dragons: Dark Sun Series [GOG]

[GOG] Gas Station Simulator [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Lovecraft's Untold Stories [Epic Games Store]

[Epic Games Store] New Tales from the Borderlands [Epic Games Store]

Les jeux gratuits Prime Gaming du 13 novembre

Another World: 20th Anniversary Edition [GOG]

[GOG] Dark City: Kyiv Collector's Edition [App Amazon Games]

[App Amazon Games] Fallout 76 [Microsoft Games Store]

[Microsoft Games Store] Fort Solis [GOG]

Les jeux gratuits du 20 novembre

Dream Tactics [GOG]

[GOG] Dungeons & Dragons: Krynn Series [GOG]

[GOG] PlateUp! [Epic Games Store]

Les jeux gratuits Prime Gaming 26 novembre

Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector's Edition [Code Legacy Games]

[Code Legacy Games] Gunslugs [GOG]

© Amazon

Les jeux gratuits Amazon Luna de novembre 2025, avec également du joli monde

En complément des jeux gratuits Prime Gaming de novembre 2025, tous les abonnés peuvent également profiter dès maintenant et sans surcoût d’une poignée de productions supplémentaires via Amazon Luna, son service du Cloud Gaming. On retrouve parmi les têtes d’affiche de ce mois-ci du bien joli monde également, avec notamment Rise of the Tomb Raider de Crystal Dynamics, Two Point Hospital de Two Point Studios et World War Z de Saber Interactive.

Bus Simulator 21 Next Stop

Rise of the Tomb Raider

Two Point Hospital

World War Z

© Amazon

Source : Amazon Game Studios