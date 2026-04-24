Après Detective Agency, Monster Harvest et Snake Core la semaine dernière, c'est donc deux nouveaux jeux gratuits que Prime Gaming propose pour son programme de titres offerts pour ce mois d'avril 2026. Il est une fois encore question de titres relativement peu connus, mais qui ont définitivement convaincu celles et ceux qui les ont essayé, et il convient donc de les présenter plus en détail.

Neo Cab se gare au parking des jeux gratuits offerts par Prime Gaming (GOG)

Commençons dans l'ordre alphabétique avec donc le premier nouveau jeu gratuit de la semaine proposé par Prime Gaming avec Neo Cab, développé par Chance Agency, édité par Fellow Traveler et sorti en 2019. Comme son nom le suggère, on incarne dans ce jeu narratif une des dernières conductrices de taxi humaine dans un monde futuriste où l'automatisation devient la norme. Après la disparition de sa seule amie, sans argent ni endroit où dormir, elle n'a d'autre choix que d'enchaîner les courses pour survivre dans ce monde cyberpunk où le lien humain se fait de plus en plus ténu. Un trajet en taxi gratuit à prendre ou à laisser via un code GOG.

Expédition glaciale avec The Pale Beyond (GOG)

Place ensuite au second jeu gratuit offert par Prime Gaming cette semaine, avec un important changement de ton, d'époque et même de style de jeu avec The Pale Beyond, développé par Saltstone Studios, encore édité par Fellow Traveler et sorti en 2023. Au lieu de conduire un taxi, on va ici gérer une expédition en bateau pour retrouver celui envoyé à travers le passage blanc pour trouver le Pôle Sud magnétique. Un voyage qui tourne au cauchemar, avec un bateau et un équipage bloqué dans la glace, avec très peu d'espoir de survivre. Il faudra alors gérer les ressources et faire des choix cornéliens comme dans un certain Frostpunk pour tâcher de survivre à l'Enfer Blanc. Largage des amarres vers le froid glacial gratuitement à nouveau via un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming). Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à ne pas attendre trop longtemps, ces offres sont disponibles pour une durée limitée.

Source : Prime Gaming