Prime Gaming a déployé sa quatrième et avant-dernière vague de jeux gratuits de juillet 2026 avec deux nouveaux titres très appréciés à récupérer et à garder.

Comme chaque mois, Prime Gaming (ou Amazon Luna désormais) propose à un intervalle hebdomadaire plusieurs vagues de jeux gratuits. Pour juillet 2026, ce sont pas moins de cinq vagues qui ont jalonné le mois. En attendant le dernier arrivage à venir la semaine prochaine, deux nouveaux titres à récupérer et garder sont donc d'ores et déjà disponibles, tous deux des pépites dans leur domaine, qui ont su conquérir leur public. Voyons cela de plus près.

Deux nouveaux jeux gratuits disponibles pour les abonnés Prime Gaming

Après trois vagues de jeux gratuits au fil de juillet 2026, Prime Gaming met donc à disposition de ses abonnés pour cette nouvelle semaine deux titres à récupérer dès maintenant :

In Sound Mind [Amazon Games App] : un jeu d'horreur psychologique à la première personne

[Amazon Games App] : un jeu d'horreur psychologique à la première personne Mystic Academy Escape Room [GOG] : un nouveau jeu d'escape room, cette fois dans une académie de magie

In Sound Mind, une véritable pépite de l'horreur offerte via Prime Gaming

On commence donc pas le plus gros morceau de cette nouvelle vague de jeux gratuits offerts par Prime Gaming avec In Sound Mind, développé par We Create Stuff, édité par Black Lantern Collective et sorti en 2021. Il s'agit d'un jeu d'horreur psychologique imaginatif à la première personne, mêlant énigmes frénétiques, combats de boss uniques et une musique originale signée The Living Tombstone. Plongez au cœur des rouages ​​du seul endroit dont vous ne parvenez pas à vous échapper : votre propre esprit, et ce gratuitement grâce à un code sur l'application Amazon Games.

Mystic Academy Escape Room disponible gratuitement sur le service d'abonnement d'Amazon

Le second jeu gratuit de cette quatrième vague de titres offerts par Prime Gaming est donc Mystic Academy Escape Room, développé et édité par mc2games et sorti en 2023. Il s'agit ainsi d'un énième jeu estampillé Escape Room qu'offre le service d'abonnement d'Amazon, et qui nous plonge cette fois dans une académie de sorcier. Pour s'en échapper, il faudra resoudre des énigmes magiques, maîtriser des sorts et mettre ses compétences de sorcier à rude épreuve. Entrée dans l'Escape Room à l'école des sorciers gratuitement via un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming). Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.

Source : Amazon Luna/Prime Gaming