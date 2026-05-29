Auparavant, Prime Gaming, qui vous offrait des jeux gratuits, et Amazon Luna, le service de jeux à la demande, étaient bien séparés même si inclus tous les deux dans l'abonnement Amazon Prime. Maintenant, ils sont réunis sous l'appellation du deuxième et vous gâtent toujours autant. Chaque jeudi soir, un lot de nouveaux titres vous est offert en cadeau pour quelques semaines. C'est donc le moment de vous connecter pour récupérer ceux qui viennent d'arriver et les garder à vie.

Nordic Storm Solitaire, le jeu gratuit pour les as

Partenaire régulier d'Amazon Prime Gaming, Legacy Games vous offre un nouveau jeu gratuit via l'abonnement. Cette fois, il s'agit de Nordic Storm Solitaire. Comme son nom l'indique plutôt clairement, c'est un jeu de cartes de type solitaire (ou réussite). Dans une ambiance médiévale et mythologique, traverser 130 niveaux différents pour conduire Elof et son peuple vers un la terre promise par le dieu Feyr. Sauf qu'un ennemi vous barrera la route. C'est pourquoi, à chaque victoire, vous pourrez débloquer des bonus pour continuer à progresser avec force.

Moon Mystery vous met des étoiles dans les yeux grâce à Prime Gaming

Les jeux d'exploration spatiale ont le vent en poupe ces dernières années. Parmi les nombreuses propositions, on peut compter sur Moon Mystery. Embarquez pour une aventure en vue subjective dans la peau d'un astronaute qui a perdu tout contact avec la Terre une fois mis le pied sur la lune. Entre survie, puzzle et combats armés, vous devrez trouver comment rentrer chez vous, ce qui vous conduira à percer d'étranges secrets de cet astre. Plutôt apprécié du public à sa sortie en 2024, ce nouveau jeu gratuit est à récupérer pour l'Epic Games Store avec Prime Gaming.

Pro Basketball Manager 2026, un jeu gratuit qui va droit au panier sur Prime Gaming

Vous connaissiez certainement Football Manager. Eh bien si votre truc, c'est plutôt le basket, alors tournez-vous vers Pro Basketball Manager 2026. Gérez une équipe parmi les plus de 2 000 disponibles, dont 53 sous licence, au travers de 90 ligues officielles. Prouvez votre sens du coaching et au-delà pour faire les choix tactiques qui s'imposent pour l'emporter sur le terrain. Ce dernier jeu gratuit de Prime Gaming rejoindra directement votre ludothèque Amazon Luna. Profites-en vite.

Dès lors que vous avez souscrit à Amazon Prime, vous avez accès à Amazon Luna (anciennement Prime Gaming). Ce service vous donne accès à un catalogue de jeux à la demande, mais aussi à une sélection de jeux gratuits à récupérer chaque semaine pendant une durée limitée. Outre la nécessité d'un abonnement Prime, selon les jeux vous aurez besoin d'un compte gratuit sur une plateforme partenaire via laquelle vous jouerez au titre offert. Ici, outre Amazon Prime Gaming, vous pouvez vous inscrire sur Legacy Games et l'Epic Games Store pour tout récupérer.