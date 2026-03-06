Toujours avec un petit décalage par rapport au début du mois, Prime Gaming a donc enfin annoncé le programme des jeux gratuits que les abonnés du service désormais rebaptisé Amazon Luna pourront récupérer dans les prochaines semaines. Celui-ci s'inscrit peu ou prou dans la lignée du programme du mois précédent, avec des genres et licences relativement proches. Voyons tout cela plus en détail.

Les jeux gratuits Prime Gaming de mars 2026

En tant qu'abonné Amazon Prime, vous pourrez donc profiter de jeux gratuits sans aucune condition en vous rendant sur la page d'Amazon Luna, là où vous trouviez vos jeux Prime Gaming. Amazon propose une sélection de jeux à enregistrer sur vos plateformes de jeux favorites comme GOG, l'Epic Games Store ou encore Steam et la plateforme d'Amazon directement. Ce mois-ci, de gros jeux rejoignent le catalogue, comme Tiny Tina's Assault on Dragon's Keep: A Wonderlands One-Shot, Total War Rome II, Veil of Darkness, Rebel Galaxy, Total War: Three Kingdoms ou encore Deep Sky Derelicts. Voici la liste complète des jeux gratuits à récupérer au fil de ce mois de mars 2026 sur Prime Gaming :

Disponible dès maintenant TinyTina’s Assault on Dragon’s Keep: A Wonderlands One-Shot (Epic Games Store) Tattoo Tycoon (Epic Games Store) Siege of Avalon (GOG)

12 mars Total War: Rome II - Emperor Edition (Epic Games Store) Turmoil (Epic Games Store) Veil of Darkness (GOG) Mahokenshi - The Samurai Deckbuilder (GOG)

19 mars Sir Questionnaire (GOG) Rebel Galaxy (GOG)

26 mars Total War: Three Kingdoms (Epic Games Store) Chimp Quest: Spirit Isle (Legacy Games Code) Phantasie Memorial Set (GOG) Deep Sky Derelicts (Amazon Games App)



© Amazon

Les jeux gratuits supplémentaires d'Amazon Luna de mars 2026

En plus des jeux gratuits téléchargeables à la Prime Gaming, les abonnés aux services d'Amazon Prime peuvent également profiter d'une sélection de jeux jouables via le dispositif cloud d'Amazon Luna. Comme chaque mois, de nouveaux jeux rejoignent le catalogue avec là encore du plutôt joli monde. On retrouvera par exemple Control: Ultimate Edition, Lara Croft and the Temple of Osiris, Mortal Shell ou encore Overcooked. Voici la liste plus en détail des nouveaux jeux disponibles via Amazon Luna, en plus des jeux à récupérer traditionnellement via Prime Gaming :

Clay Fighter

Control: Ultimate Edition

House of Golf 2

Lara Croft and the Temple of Osiris

Mortal Shell

Overcooked!

The Game of LIFE 2

Wobbly Life

Source : Amazon Luna/Prime Gaming